Una veterinaria explicó cómo afectan los fuegos artificiales a los perros y gatos: qué hacer para calmarlos en las fiestas

Una veterinaria explicó cómo afectan los fuegos artificiales a los perros y gatos y qué hacer para calmarlos en las Fiestas.

Para muchas personas, las Fiestas son sinónimo de celebración, comida y fuegos artificiales. Pero para perros y gatos, esa misma escena puede transformarse en un momento de pánico. La médica veterinaria Patricia Paredes, del equipo de Natural Life, explica que esto no es una exageración ni un capricho: "Los fuegos artificiales afectan a perros y gatos por su oído hipersensible, que percibe las explosiones como amenazas en mayores intensidades que los humanos".

Esa sensibilidad hace que los estruendos se sientan incómodos, incluso dolorosos. Y cuando aparece el miedo, el cuerpo reacciona con síntomas como taquicardia, hiperventilación, temblores e, incluso, intentos de escaparse. "La pirotecnia es causante de estrés, ansiedad y miedo extremo, lo que puede decantar en reacciones físicas (taquicardia, vómitos) y de comportamiento (escapar, morder, esconderse), además de los riesgos físicos por el pánico que esto les produce", explica la doctora.

Perros y gatos no viven la situación de la misma manera. Los perros suelen expresar su miedo sin disimulo: lloran, tiemblan, ladran o buscan salir corriendo. Los gatos, en cambio, se esconden y se vuelven silenciosos, lo que a veces hace que su angustia pase desapercibida. Y ahí aparece otro riesgo: "Por curiosidad, pueden acercarse a restos de pirotecnia y terminar intoxicados o lesionados”, advierte Paredes.

Las mascotas pueden verse afectadas por el ruido de los fuegos artificiales en las Fiestas.

El miedo no siempre termina cuando el ruido cesa, sino que, algunos animales quedan con secuelas. “Los animales pueden desarrollar traumas permanentes por el ruido, manifestándose como fobias, ansiedad crónica, problemas de comportamiento y estrés postraumático, lo que afecta su salud física y mental, pudiendo causar desde daños auditivos hasta problemas cardíacos o incluso consecuencias peores en casos extremos, especialmente con ruidos fuertes e impredecibles como fuegos artificiales o tormentas.”, señala la especialista.

Hay factores que vuelven a algunas mascotas más sensibles que otras: la genética, experiencias previas, la raza, la edad o su salud general. Pero en todas opera el mismo mecanismo: el instinto de supervivencia. El ruido fuerte activa la respuesta de lucha o huida y dispara adrenalina, lo que vuelve difícil que se calmen solas.

Cómo calmar a perros y gatos durante las Fiestas

La médica veterinaria Paredes recomienda preparar un espacio seguro dentro de casa, un refugio donde el animal pueda sentirse contenido. Por ejemplo, puede ser una habitación tranquila, con las cortinas cerradas, música suave o ruido blanco, su cama y sus juguetes. “Es importante que no estén solos. La presencia de un adulto realmente marca la diferencia”, explica la doctora.

Asimismo, la especialista aconseja adelantar los paseos y las comidas, y apoyarse en feromonas, juguetes interactivos o técnicas de relajación. En casos de ansiedad severa, se recomienda consultar con un veterinario para evaluar medicación. "Se puede medicar a las mascotas para la ansiedad por fuegos artificiales bajo supervisión veterinaria (como con ansiolíticos o CBD), pero existen muchas alternativas naturales y conductuales", comenta.

Por último, pero no menor, explica: "A nivel social, para reducir el pánico por fuegos artificiales en mascotas, se promueven campañas de concienciación para evitar la pirotecnia ruidosa, se fomenta la creación de refugios seguros en casa con música o ruido blanco, se usan difusores de feromonas y prendas calmantes, se coordina con veterinarios para tratamientos personalizados (incluyendo medicamentos o suplementos), y se educa sobre la importancia de la calma del dueño y el refuerzo positivo, junto con la denuncia de pirotecnia ilegal, como medidas clave para proteger a perros y gatos", cierra.