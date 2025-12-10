La historia de los primeros gatos del mundo: no eran domésticos, vivían entre humanos y desaparecieron misteriosamente

Cómo eran los primeros gatos del mundo.

Los gatos, felinos de compañía amados en todo el mundo, tienen una de las historias más apasionantes del reino animal. Aunque han acompañado a los humanos durante miles de años, no siempre fueron animales domésticos y el primer registro de ellos es tan fabuloso como impactante, según reveló una investigación reciente.

Una investigación publicada en Celi Genomics analizó ADN antiguo y reveló que los gatos domésticos no llegaron a China hasta más de 3.000 años después de que otra especie conviviera con los humanos. Esos otros felinos fueron de la especie gato leopardo (Prionailurus bengalensis), un felino autóctono de Asia, conocido por su pelaje moteado y sus hábitos salvajes.

Los gatos leopardos eran hábiles cazadores de ratas y aunque vivían en cercanía con los humanos, no eran tratados como mascotas como se creyó históricamente. La investigación genética de restos óseos de pequeños felinos recuperados de catorce yacimientos arqueológicosde diferentes regiones de China, así lo demostró sepultando un mito sobre la historia de la relación entre las personas y los gatos.

La investigación sugirió que los gatos leopardo y los chinos convivían en una perfecta armonía y que una especie retribuía a la otra: los felinos acababan con las plagas y las personas toleraban su presencia en las aldeas. De a poco los gatos empezaron a instalarse en las casas de familias, aunque no existe registro de que fueran tratados como parte del hogar.

Su misteriosa desaparición

A pesar de ser importantes para los hogares de la antigua China, los gatos leopardos desaparecieron de forma abrupta y misteriosa de los descubrimientos arqueológicos hacía el siglo II d.c, con el final de la dinastía Han. El estudio determinó que el final de estos animales se debió a los terribles cambios social, climático y económico que se vivieron en China en los siglos posteriores (con guerras, sequías y una crisis en la producción agrícola), que tornó imposible la supervivencia de estos felinos.