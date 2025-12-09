Preocupación por la salud de una leyenda del rock nacional: "Muy doloroso".

La legendaria cantautora argentina Liliana Maturano, mejor conocida como "Tormenta", está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida a los 72 años. El problema de salud que la aqueja y el pronóstico que debe afrontar de cara a su futuro.

Según información de La Pavada (Diario Crónica), Tormenta sufre de estenosis espinal, un estrechamiento en la columna vertebral que comprime los nervios y la médula. Esta dolencia causa una gran dificultas para caminar y permanecer de pie, lo que llevó a la cantautora a cancelar todas sus presentaciones en Argentina y Latinoamérica.

Todo empezó con un desmayo al levantarse por la mañana, acompañado por un mareo intenso, como ella mismo contó en el magazine El Run Run del Espectáculo (Crónica TV). Eso derivó en un desmayo y una posterior fractura de columna. "Vi todo negro y me desmayé. En esa caída me fracturé una vértebra de la columna y eso es quietud absoluta, me pusieron un corset ortopédico y fueron tres meses en cama sin hacer ningún esfuerzo. Ahora estoy mejor, la vértebra comenzó a soldarse pero todavía no sanó. Tengo que hacer kinesiología", explicó la cantante.

El comunicado sobre el futuro de Tormenta en los escenarios

"Se me complicó mucho porque yo el primer semestre del año hice dos giras a Colombia y Ecuador, y presentaciones en Argentina, pero tuve que levantar todo lo que tenía hasta fin de año. Gracias a Dios los empresarios entendieron", agregó Tormenta. "Pensamos que fue una caída de presión muy fuerte. Tal vez fue un estresazo. No se volvió a repetir", aseguró.

En su cuenta oficial de Instagram, Tormenta emitió un comunicado en el que avisó que por el momento se cancelan todas sus presentaciones y recitales, ya que necesita reposo total para poder recuperarse por completo y volver a los escenarios.