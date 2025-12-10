La Cámara de Diputados de Brasil dio media sanción este miércoles a un proyecto que reduce las penas a los participantes del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, por el que fue condenado, entre otros, el ex presidente Jair Bolsonaro.

La Cámara baja dio media sanción al proyecto por 291 votos a favor y 148 en contra. El Senado tendrá la última palabra en el debate final de la normativa, aunque la Corte Suprema podría impugnarla en caso de aprobación.

El diputado de Solidaridade - SP Paulo Pereira da Silva, conocido como Paulinho da Força, estuvo a cargo de la defensa del expediente, al que definió como una "reconciliación" que busca "corregir los excesos" en las penas impuestas por el Supremo (Tribunal Federal), pero "sin evitar la responsabilización". En contraposición, el jefe de la bancada oficialista del Partido de los Trabajadores, Lindbergh Farias, denunció que la Cámara "está abrazando el golpismo".

El proyecto de ley establece que el delito de golpe de Estado, que conlleva una pena mayor, absorba el delito de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho. También prevé una progresión más rápida del régimen penitenciario que la actual, permitiendo la excarcelación tras cumplir una sexta parte de la pena.

La norma actual exige una cuarta parte de la pena y que los condenados que hayan pasado un periodo con una tobillera electrónica bajo arresto domiciliario puedan reducir parte de su pena contando los días trabajados. Por cada tres días trabajados con la tobillera, se les descontaría un día de la pena, según el relator.

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por cinco delitos, entre ellos golpe de Estado y abolición violenta del Estado de derecho. El mes pasado, perdió el beneficio del confinamiento domiciliario, ya que intentó romper su tobillera electrónica.

De aprobarse el proyecto de ley, el líder ultraderechista permanecería en prisión cerrada durante dos años y cuatro meses más. El ex presidente fue condenado por la toma de los tres poderes por militantes bolsonaristas, tras el triunfo del actual presidente Luis Inácio Lula Da Silva.

Además de Bolsonaro, habían sido condenados por la intentona golpista el diputado federal Alexandre Ramagem, prófugo en Estados Unidos, y los generales Walter Braga Netto y Augusto Heleno.

Con información de France24 y Globo.com