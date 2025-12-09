La medida de Parques Nacionales para proteger la naturaleza en el verano 2026: qué cambia hasta el 30 de abril

La Administración de Parques Nacionales (APN) comunicó una importante decisión para frenar los incendios forestales en distintas regiones del país. A través de la resolución 390/2025, se informó sobre la prohibición del uso de fuego en parques y reservas tanto de la Patagonia como del centro de la Argentina.

El documento sostiene que desde el 5 de diciembre de2025 hasta el 30 de abril de 2026 no se podrá prender fuego en los siguientes Parques Nacionales: Lanín; Los Arrayanes; Nahuel Huapi; Lago Puelo y Los Alerces. La elección específica de estos espacios tiene que ver con que son lo que están más expuestos a incendios forestales.

También indicaron en el escrito que se "reforzarán las medidas de seguridad y prevención por el uso de fuego en todas las Áreas Protegidas". Por otro lado, confirmaron que las instalaciones para camping y cocina solo podrán ser utilizadas por operadores turísticos autorizados.

Dicha resolución fue aprobada de forma inmediata debido a los pronósticos que dieron a conocer servicios meteorológicos nacionales y locales para varias áreas del país, en especial, para la zona sur.

El documento señala que la región Patagónica se encuentra en un alto nivel de riesgo de incendio. De hecho, las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro están en emergencia ígnea. Además, detallaron que por las elevadas temperaturas, podrían iniciarse nuevos focos.

Asimismo, la resolución de la Administración de Parques Nacionales habla de sanciones y multas para quienes no cumplan con la normativa establecida.

Nuevo reglamento de Parques Nacionales para trámites y permisos turísticos

En noviembre pasado, el Gobierno anunció una serie de cambios en el funcionamiento de Administración de Parques Nacionales a través de la resolución 62/2025. Este documento puso fin al régimen dispuesto desde 2002 con el objetivo de dinamizar trámites y permisos turísticos que requiere el organismo.

La nueva norma redefine por completo el sistema de habilitaciones para operadores, guías y empresas turísticas. De ahora en más, trámites como estos se harán de forma virtual por la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Según el ministro Federico Sturzenegger, la resolución permitirá que "ingresen nuevos actores al sector turístico y que las cuestiones administrativas no sean un obstáculo".