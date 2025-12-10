Un tenso e incómodo momento se vivió este miércoles 10 de diciembre en La Mañana con Moria, el nuevo programa de Moria Casán en El Trece, luego de un áspero cruce entre el periodista Gustavo Méndez y el invitado de la fecha, L-Gante.
El cantante de RKT se presentó en el estudio y mantuvo un entretenido ida y vuelta con La One. Sin embargo, en determinado momento, el mencionado trabajor de prensa se refirió a un intercambio de mensajes con Maxi El Brother, el ex representante del artista que presuntamente lo habría estafado. Aunque inicialmente hubo calma, L-Gante decidió no quedarse callado y exponer lo que pensaba del panelista.
El tenso cruce entre L-Gante y Gustavo Méndez
Previo a ponerse a cocinar con Moria, aún cuando ya tenía puesto el delantal, le pidió un momento a la conductora y fue directamente a encarar a Méndez. "Si yo me pongo a leer los mensajes y contara acá mismo todas las personas que me dicen que sos un boludo, no terminamos más", le dijo en la cara, para luego volver a la cocina.
Méndez lo siguió para mostrarle que no se estaba hablando con Maxi, aún cuando su interlocutor le advirtió que "no quería mirar nada". "Leíste recién lo que estaban hablando, yo te lo digo personalmente a vos", le reprochó el artista. "Perdoname si te molestó, lo único que hice fue leer la conversación, me dijeron que lo lea". "Yo te disculpo, pero me parecés un boludo", lo fulminó.
"¿Por qué?", quiso saber el periodista. "Es mi parecer, tomalo o dejalo", recibió como respuesta. "¿Pero por qué Elián? Te estoy mostrando que no hablé con él", se defendió Méndez, para luego marcarle que "tiene derecho a réplica y que es el ABC del periodísmo". "Esa es tu forma de hacer las cosas", deslizó el hombre de la Cumbia 420. "¿Qué formas? Solamente leí, ni opiné Elián", se justificó Méndez.
"Aprovechá este momento que me tenés acá para hacer esas boludeces, si a vos te suma hacer esas boludeces... Mirá, no me molestó lo que haya dicho Maxi, sino cómo te manejás vos, aprovechándote y abusándote de un momento así. Me pareciste un boludo, porque cuando vamos al corte sos una de las personas que viene y me dice 'te quiero, te deseo lo mejor'... ¿pero me querés exponer? A partir de este momento para mí sos un logi, andá para allá...", manifestó para dar por terminado el intercambio de palabras.
Fue recién allí cuando Moria pudo dar su parecer: "No quiero caer en defensa de Méndez, ni nada, pero no creo que haya sido para molestarte. Estaba diciendo algo que le mandaron en el momento. Está bien que reacciones así, pero él está acá para cumplir su misión periodística".