La impensada confesión de L-Gante sobre las mujeres: "Me cuesta"

L-Gante hizo una fuerte confesión.

L-Gante volvió a convertirse en tema de conversación tras una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece), donde dejó una declaración inesperada sobre su vida sentimental. Al ser consultado sobre sus sentimientos hacia Wanda Nara, el músico no esquivó la pregunta y se sinceró sin vueltas: “Uy, sí”, dijo entre risas, una respuesta que reactivó especulaciones sobre su vínculo con la empresaria.

El cantante repasó momentos que todavía guarda como postales imborrables, especialmente aquel viaje a París. “De estar en el barrio mandando ochenta mil mensajes para ver si una chica me da bola, a estar con Wanda en París…”, expresó. Recordó aquella imagen frente a la Torre Eiffel como un hito que marcó un antes y un después: “Buena foto, buenos recuerdos, vacaciones en familia”, resumió, dejando entrever que esa etapa aún le despierta emociones.

Al profundizar sobre su presente afectivo, L-Gante admitió que la fama también le juega en contra. “La gente me ve como mujeriego y después me cuesta mucho encontrar a una mujer que me valore”, confesó. Explicó que, en los últimos meses, eligió mostrarse menos para evitar decisiones impulsivas y proteger su intimidad. En ese tono, aclaró que está solo y que la prioridad ahora es él mismo: “Estoy enfocado en mí. Aprendí mucho”.

L- Gante habló sobre Wanda Nara y su relación

Sobre Wanda, reconoció que hoy no mantienen diálogo pero que la relación quedó en buenos términos. “Creo que no hay ninguna puerta cerrada. Respeto que ella esté en pareja, la veo bien, pero en negativo no estamos”, sostuvo. La frase fue suficiente para que las redes volvieran a encenderse con teorías sobre un posible reencuentro.