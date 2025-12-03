Los incrementos dispararon las búsquedas por las opciones de reintegro y devolución de la totalidad del costo de los boletos que ofrecen los bancos y billeteras virtuales.

Diciembre 2025 inauguró una nueva tanda de aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), elevando el costo promedio de acceso a $ 81.233 por persona, según el último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y CONICET.

Estos incrementos vuelven a disparar las búsquedas por las opciones de reintegro y devolución de la totalidad del costo de los boletos que ofrecen los bancos y billeteras virtuales.

¿Cómo viajar gratis en colectivo y subte en diciembre 2025?

Banco Nación

Usuarios del Banco Nación con Tarjeta de crédito VISA y MASTERCARD y Tarjeta de débito MASTERCARD: 50% de reintegro en viajes en subte y colectivos mediante Contactless.

Tope de $15.000 por mes | Vigente hasta el 31 de diciembre.

Usuarios en colectivo que abonen con QR desde BNA+: 100% de reintegro. Las operaciones deberán ser PAGOS CON SALDO EN CUENTA.

Tope de $15.000 por mes | Vigente hasta el 31 de diciembre.

Banco ICBC

Los clientes de Banco ICBC pueden acceder a un ahorro todos los días en el pago de pasajes de colectivo y subte de la Ciudad con VISA ICBC débito a través de las billeteras Apple pay, Google pay o MODO NFC.

Tope de $10.000 por mes | Vigente hasta el 31 de diciembre.

Banco Galicia

Los clientes de Banco Galicia pueden acceder a un ahorro en el boleto de subte al pagar con Tarjeta MASTERCARD crédito mediante NFC desde las plataformas Apple Pay, Google Pay y NFC desde la App Galicia y/o Modo.

Tope de $15.000 por mes | Vigente hasta el 31 de diciembre.

También rige la promoción de 100% de ahorro en colectivos y subte con Tarjeta Galicia VISA Débito mediante NFC desde las plataformas Apple Pay, Google Pay y NFC desde la App Galicia y/o Modo.

Tope de $10.000 por mes | Vigente hasta el 31 de diciembre.

Además, 100% de ahorro en colectivos con Tarjeta MASTERCARD crédito mediante NFC desde las plataformas Apple Pay, Google Pay y NFC desde la App Galicia y/o Modo.

Tope de $15.000 por mes | Vigente hasta el 31 de diciembre.

Mercado Pago

Usuarios de Mercado Pago podrán acceder a un 100% de reintegro en viajes de colectivos pagando con QR.

Tope de reintegro: $ 15.000 por mes | Vigente hasta el 31 de diciembre.