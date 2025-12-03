Diciembre 2025 inauguró una nueva tanda de aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), elevando el costo promedio de acceso a $ 81.233 por persona, según el último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y CONICET.
Estos incrementos vuelven a disparar las búsquedas por las opciones de reintegro y devolución de la totalidad del costo de los boletos que ofrecen los bancos y billeteras virtuales.
Banco Nación
- Usuarios del Banco Nación con Tarjeta de crédito VISA y MASTERCARD y Tarjeta de débito MASTERCARD: 50% de reintegro en viajes en subte y colectivos mediante Contactless.
Tope de $15.000 por mes | Vigente hasta el 31 de diciembre.
- Usuarios en colectivo que abonen con QR desde BNA+: 100% de reintegro. Las operaciones deberán ser PAGOS CON SALDO EN CUENTA.
Tope de $15.000 por mes | Vigente hasta el 31 de diciembre.
Banco ICBC
Los clientes de Banco ICBC pueden acceder a un ahorro todos los días en el pago de pasajes de colectivo y subte de la Ciudad con VISA ICBC débito a través de las billeteras Apple pay, Google pay o MODO NFC.
Tope de $10.000 por mes | Vigente hasta el 31 de diciembre.
Banco Galicia
- Los clientes de Banco Galicia pueden acceder a un ahorro en el boleto de subte al pagar con Tarjeta MASTERCARD crédito mediante NFC desde las plataformas Apple Pay, Google Pay y NFC desde la App Galicia y/o Modo.
Tope de $15.000 por mes | Vigente hasta el 31 de diciembre.
- También rige la promoción de 100% de ahorro en colectivos y subte con Tarjeta Galicia VISA Débito mediante NFC desde las plataformas Apple Pay, Google Pay y NFC desde la App Galicia y/o Modo.
Tope de $10.000 por mes | Vigente hasta el 31 de diciembre.
- Además, 100% de ahorro en colectivos con Tarjeta MASTERCARD crédito mediante NFC desde las plataformas Apple Pay, Google Pay y NFC desde la App Galicia y/o Modo.
Tope de $15.000 por mes | Vigente hasta el 31 de diciembre.
Mercado Pago
- Usuarios de Mercado Pago podrán acceder a un 100% de reintegro en viajes de colectivos pagando con QR.
Tope de reintegro: $ 15.000 por mes | Vigente hasta el 31 de diciembre.