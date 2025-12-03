Menos de $40 mil y vistas increíbles: así es la escapada en el tren más largo de la Argentina.

Cuando el presupuesto está justo y las vacaciones parecen un plan lejano, las escapadas se convierten en la mejor aliada para cortar con la rutina sin sumarle peso a la billetera. Y si el viaje es en tren, mucho mejor. Los costos bajan de manera considerable y, además, permite disfrutar el recorrido con un aire de película.

En este sentido, el tren más largo de la Argentina, que conecta Buenos Aires con el norte del país y que, por menos de $40 mil, ofrece una escapada distinta, rodeada de paisajes únicos e ideal para quienes quieren salir un poco de la ciudad.

Se trata del trayecto que une la estación Retiro con San Miguel de Tucumán, un recorrido de 1150 kilómetros que atraviesa algunas de las ciudades más emblemáticas del país. Con un total de 32 horas de viaje, es un plan perfecto para quienes buscan desconectar, aprovechar los días y sumergirse en la historia y la cultura tucumana.

El tren que va de Retiro a Tucumán es una gran opción de escapada.

El tramo Retiro-Tucumán pertenece al histórico Ferrocarril Mitre, una línea que marcó el crecimiento ferroviario del país. A lo largo de los años, el servicio tuvo interrupciones y modificaciones, especialmente por obras de infraestructura, que en algunos períodos obligaron a usar estaciones alternativas. Sin embargo, desde 2020 volvió a funcionar completo hasta la capital tucumana, y en 2023 se sumó la parada de Andino, en Santa Fe, ampliando las posibilidades de conexión para miles de pasajeros.

Recorrido, precios y horarios del tren de Retiro a Tucumán

El tren parte desde Retiro los miércoles y domingos a las 21.10, y vuelve desde Tucumán los martes y viernes a las 21.30, por lo que también es una opción ideal para armar una escapada de varios días sin complicarse demasiado con el calendario laboral.

Además, para quienes no quieran llegar hasta el final del recorrido, hay una larga lista de paradas intermedias que abren el juego a escapadas más cortas: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, San Lorenzo, Andino, Serodino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Arrufó, Ceres, Pinto, Colonia Dora, Herrera, La Banda, Cevil Pozo y finalmente Tucumán.

En cuanto a los precios, la tarifa más económica es la de primera, con un valor de $38.000. Le sigue la categoría pullman, que cuesta $46.200, y para quienes buscan más comodidad existe la opción del camarote, pensado para dos personas, a $131.200. Esta última categoría incluye camas cuchetas, luz propia, enchufe, mesita, perchero, climatización y un pequeño lavabo, ideal para quienes quieren viajar con más privacidad.