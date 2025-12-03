Samsung lanzó su nuevo celular plegable con pantalla gigante

El Galaxy Z TriFold se abre en tres paneles para hacer una pantalla gigante.

Samsung presentó oficialmente el Galaxy Z TriFold, un smartphone plegable que se abre en tres paneles para formar una pantalla de 10 pulgadas, la más grande vista en un móvil Galaxy hasta ahora. Con solo 3,9 mm de grosor cuando está desplegado y un cuerpo reforzado en aluminio avanzado, el equipo apunta a marcar un nuevo estándar en la innovación móvil.

En su interior, el TriFold combina potencia de flagship: procesador Snapdragon 8 Elite, batería de 5.600 mAh dividida en tres celdas y carga súper rápida de 45 W. También suma una cámara principal de 200 MP, pensada para competir con lo mejor del mercado, y almacenamiento que puede llegar hasta 1 TB.

Una pantalla estilo “mini notebook” en el bolsillo

Al abrirlo, el TriFold ofrece un espacio de trabajo similar a tener tres pantallas de 6,5″ una al lado de la otra. Esto permite usar varias apps a la vez, editar documentos, mirar contenido y hasta correr herramientas de productividad sin sentir limitaciones. Cuando está plegado, vuelve al tamaño de un smartphone tradicional que entra en cualquier bolsillo.

La experiencia visual se completa con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de hasta 120 Hz, brillo máximo de 1.600 nits y una pantalla externa que llega a los 2.600 nits, ideal para usarlo bajo el sol. Además, incorpora Samsung DeX sin monitor externo y nuevas funciones potenciadas por IA.

Los puntos fuertes del Galaxy Z TriFold

Pantalla triple de 10″ : transforma el teléfono en una mini estación de trabajo.

Diseño ultradelgado de 3,9 mm : una estructura liviana pese a su tamaño.

Materiales premium : aluminio Advanced Armor, polímero reforzado con cerámica y bisagras de doble riel.

Cámara de 200 MP : calidad de flagship para fotos y video.

Durabilidad mejorada : control de calidad interno con escaneos y pruebas extra rigurosas.

Potencia de gama alta: Snapdragon 8 Elite + hasta 1 TB de almacenamiento.

Al abrirlo, ofrece un espacio de trabajo similar a tener tres pantallas de 6,5″ una al lado de la otra.

Lanzamiento y disponibilidad

El Galaxy Z TriFold se lanzará primero en Corea el 12 de diciembre de 2025, y luego llegará a mercados como China, Taiwán, Singapur, Emiratos Árabes y Estados Unidos. Como beneficio adicional, Samsung ofrecerá seis meses de Google AI Pro y un 50% de descuento en la primera reparación de pantalla.

Con este modelo, Samsung quiere demostrar que el futuro de los plegables no es solo hacer “mejores bisagras”, sino reinventar el formato del smartphone. El TriFold combina lo mejor de un celular, una tablet y una mini laptop, marcando un antes y después en el camino hacia dispositivos cada vez más versátiles.