El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), a través de Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU), inauguró la intervención artística en el Pasaje Lima que reinterpreta los edificios más emblemáticos de la histórica de la Avenida de Mayo.

Los trabajos, ejecutados en el marco del Plan de Gestión Cultural y Patrimonial, permitirá a los usuarios revivir la esencia de la arteria que une Casa Rosada con el Palacio del Congreso de la Nación, acaso uno de los testigos históricos de la vida social porteña.

¿Cómo es la intervención artística en el Pasaje Lima?

El proyecto consistió en crear una experiencia inmersiva para los pasajeros, que ahora podrán encontrar una reinterpretación gráfica de detalles arquitectónicos de los edificios históricos que se hallan en las inmediaciones de la estación Lima: el Palacio Barolo, el Hotel Chile, el Edificio Cassará, el Ex Hotel París, el Edificio La Inmobiliaria, el Ex Diario Crítica, el Ex Hotel Majestic, el Ex Hotel Metropole y el Teatro Avenida.

“Estamos avanzando con un plan de renovación de 48 estaciones de la red anteriores a 1940 y, en ese marco, avanzamos con esta iniciativa que buscó fortalecer en la estación Lima una identidad histórica y urbana”, subrayó el presidente de SBASAU, Javier Ibañez.

En ese sentido, se realizaron trabajos de impermeabilización, renovación de revestimientos, desagües y cambio de pisos, adecuación de locales comerciales, junto a la colación de nueva iluminación y restauración de un mural.

Los edificios fueron reproducidos en diferentes materiales como acero, acero inoxidable y acrílico, y, para destacar la intervención de 35 metros de largo, la nueva iluminación led será clave. Además, se incorporó un material acústico a fin de ajustar la reverberación del sonido del lugar y se compuso un tema musical original que acompañará a los pasajeros que pasen por allí, para evocar los años 20.

Inspirada en los bulevares parisinos, la Avenida de Mayo se erigió como la primera avenida de América del Sur en 1894. Esta instalación busca rescatar su valor simbólico y crear una sinergia entre pasado, presente y futuro.