¿Es seguro recibir mensajes en WhatsApp desde otras aplicaciones?

La novedad de la interoperabilidad promete simplificar la comunicación entre personas que usan WhatsApp y otras aplicaciones. Pero aunque la idea suena bien —no más cuentas extra ni múltiples apps abiertas—, la seguridad ya no depende exclusivamente del cifrado de WhatsApp: ahora entran en juego los protocolos y prácticas de los otros servicios con los que te conectás. Eso puede cambiar qué tan “privadas” son tus conversaciones.

Qué se sabe hasta ahora de la interoperabilidad

WhatsApp ya anunció que, gracias a una regulación en Europa, habilitará una función que permita intercambiar mensajes con usuarios de otras apps compatibles.

En teoría, la función respetaría el cifrado de extremo a extremo (E2EE), utilizado tanto por WhatsApp como por muchos de sus rivales.

Pero el problema es que ese cifrado solo garantiza seguridad si ambos extremos usan protocolos seguros y confiables. Si una app externa tiene debilidades (o no implementa E2EE correctamente), esa “puerta” puede debilitar la protección general.

Qué riesgos implica

Aunque el cifrado siga activo, la interoperabilidad introduce nuevos factores de riesgo:

Si la otra aplicación usa seguridad débil, los mensajes pueden estar más expuestos, incluso si entran por WhatsApp .

Algunas funciones (como chats grupales, backups u opciones especiales) podrían no estar disponibles o funcionar distinto bajo esta modalidad.

Si activás la función, conviene revisar con qué apps permitís la comunicación: no todas ofrecen el mismo nivel de protección.

Qué conviene hacer antes de habilitarlo (o si ya lo hacés)

Verificar que la otra aplicación tenga cifrado confiable y preferentemente E2EE.

Evitar compartir datos sensibles a través de chats que involucren apps con seguridad débil.

Revisar y ajustar configuraciones de privacidad en todas las apps: permisos, backups, quién puede agregarte, etc.

Ser consciente de que la comodidad puede implicar menor control sobre la seguridad: la interoperabilidad implica confiar también en el otro servicio.

La interoperabilidad puede venir con ventajas reales: facilitar chats sin obligar a todos tus contactos a usar la misma app. Pero esa conveniencia tiene un costo: la seguridad ya no depende solo de WhatsApp. Depende de vos y de la otra app con la que estás conversando.