La inflación de noviembre será del 2,5% por la suba de la carne y tarifas

La inflación no quebrará la barrera del 2% mensual en el último bimestre del año, según las estimaciones de la Fundación Capital, el think tank que conduce Martín Redrado. La consultora estimó que como consecuencia del fuerte aumento de la carne durante noviembre más una serie de precios regulados (como el transporte y los combustibles), la inflación del onceavo mes del año se ubicará en el 2,5%.

En este escenario, el programa económico de La Libertad Avanza con el ajuste de una población cada vez más endeudada y con caída real de los salarios tanto en el sector privado como en el sector público.

De acuerdo a un reciente trabajo del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), se registra un retroceso de la inversión (reemplazada por importaciones) y una caída de 16 puntos porcentuales en el consumo de bienes durables comparado con 2023.

El programa que ejecuta el secretario de Economía, Luis Caputo (el ministro es Scott Bessent) no cierra sin el desplazamiento de trabajadores y trabajadoras. Según MATE, ya se destruyeron más de 307.000 puestos de trabajo registrados.

Leve aceleración de la inflación

Para la Fundación Capital, a Milei todavía le falta camino por recorrer para domar la inflación que viene en ascenso desde agosto; en otro informe, la misma consultora le recomendaba al Poder Ejecutivo soltar el ancla salarial para evitarse tensiones sociales. El ancla continúa y las tensiones no se han disipado.

“Los precios de la carne y de los regulados le imponen un piso alto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre, que estimamos habría cerrado en torno al 2,5%, resultando el tercer mes de aceleración consecutiva. A pesar de esta dinámica, el 2025 cerraría con una inflación del 30,8% anual, la menor desde el 2017. De cara a 2026 el escenario no está exento de desafíos”, indicaron desde el think tank que conduce Martín Redrado.

¿Qué pasó con la carne, cuya ponderación dentro del IPC representa cerca de siete puntos? El precio del novillo experimentó un aumento promedio del 17% mensual en el Mercado de Cañuelas.

“El traslado del alza al mostrador suele ser significativo pero gradual. A modo de ejemplo, durante el segundo mes del año, el novillito aumentó un 14,2% (22% acumulado entre febrero y abril) y el impacto en el rubro Carnes y derivados fue del 7,6% el mismo mes, llegando al 19,7% en el trimestre (aportando 1,3 puntos total)”, agregaron desde la Fundación Capital.

El otro factor que marcará el resultado inflacionario de noviembre tiene que ver con los precios regulados, ya que se implementaron una serie de subas en combustibles que implicaron un alza promedio del 5%; para diciembre quedó un arrastre del 2%.

Pero esto no fue todo. Durante el último mes se aprobó a nivel nacional un ajuste del 3,2% en el precio del gas natural en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) y una actualización de la retribución a distribuidores y transportistas, lo que tuvo un impacto promedio de 3,8% en la factura final de gas para usuarios residenciales.

Por su parte, la tarifa de electricidad subió 3,5% en el AMBA y 6,5% en Mendoza. En cuanto a los colectivos, en CABA y GBA el boleto aumentó un 4,3% en noviembre y lo harían en un monto similar en diciembre, de acuerdo con la fórmula de actualización mensual (IPC del mes previo + 2%). Además, la tarifa de aquellos que circulan por el AMBA fue actualizada luego de seis meses, en un 9,7% desde el 17 de noviembre, guarismo similar al aumento de Córdoba (8,8%).

Por otro lado, los servicios de prepagas y telecomunicaciones habrían tenido un incremento del 2,4% en noviembre y ya se anunciaron subas en línea para diciembre. “De esta forma, los regulados habrían aportado en el decimoprimer mes 0,6 puntos al IPC general, previéndose una cifra parecida para el último mes”, concluyó la Fundación Capital.

El ancla salarial

La administración Milei ajustó a la población con la excusa de terminar con la inflación pero el problema persiste mientras se pierden empleos, ingresos y derechos. De acuerdo al último informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), el salario estatal continúa 19% por debajo del nivel de inicios de mandato y lleva un año estancado. “Cada estatal perdió 8,7 millones de pesos de forma acumulada desde que gobierna Milei”, puede leerse en el informe citado.

El salario real en el sector privado corre con la misma suerte, con una caída de 5 puntos porcentuales por debajo del nivel que tenía al asumir Milei. Cada trabajador acumula una pérdida de 1,8 millones de pesos. En total, la transferencia de ingresos de los trabajadores al sector privado llegó a la friolera de 59,89 billones de pesos.

Sin recursos en los hogares, el consumo sigue cayendo. La venta de electrodomésticos cayó con fuerza en los últimos dos años. “Telefonía, computación y aires acondicionados encabezan este proceso. En total sería una merma de 16 puntos porcentuales en relación a septiembre de 2023”, indicaron desde MATE.

“El discurso oficial de una economía en franca recuperación es inconsistente con la realidad. El consumo no sólo sigue deprimido sino que continúa cayendo en relación a 2024. Se perdieron más de 300.000 empleos formales desde que comenzó el gobierno de Milei. ¿Cómo puede crecer una economía sin consumo, sin inversión, con menores salarios y con destrucción masiva de empleos?”, indicaron concluyó el informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía.