Estos planes de Starlink tienen instalación gratuita

Una de las principales barreras históricas de Starlink —el elevado costo del hardware e instalación— dejó de ser un obstáculo. A partir de 2026, la compañía habilita sus dos planes residenciales con kit completo gratuito más instalación profesional incluida, eliminando la inversión inicial que muchos usuarios consideraban prohibitiva.

La novedad puede ampliar considerablemente la difusión de internet satelital, especialmente en zonas sin cobertura de fibra u otras redes tradicionales.

¿Qué planes incluyen instalación y hardware gratis?

Plan Residencial Lite : pensado para hogares con necesidades básicas de conectividad. Ofrece datos ilimitados, aunque sin prioridad en la red.

Plan Residencial: el plan estándar para uso doméstico, con mejores prestaciones de red, prioridad de tráfico y garantía de estabilidad.

Ambos planes incluyen, sin costo adicional, la antena satelital, el router (o equipo base), el cableado necesario y la instalación realizada por un técnico oficial de Starlink. El usuario solo debe aceptar un contrato con compromiso mínimo de 12 meses.

Qué ofrece cada plan: ventajas y diferencias

Si contratás Starlink en Argentina, podés elegir entre —al menos— dos planes destinados a hogares, según tus necesidades:

Residencial Lite

Este plan está pensado para casas pequeñas o para quienes usan Internet de forma moderada. Ofrece acceso satelital con datos ilimitados (o suficientes para streaming, navegación y videollamadas), con un costo mensual relativamente moderado. Es una opción razonable si querés conectividad confiable sin pagar de más por funcionalidades que quizás no vas a aprovechar al máximo.

Plan Residencial (estándar)

Si tu hogar tiene varios dispositivos conectados —computadoras, Smart TV, consolas, celulares, etc.— o necesitás mayor estabilidad, este plan es más completo. A cambio de un precio mensual más alto, ofrece mejor prioridad de red, lo que puede traducirse en conexiones más estables y consistentes, inclusive cuando hay muchos usuarios conectados o demanda alta de ancho de banda.

Además, con la promoción vigente, ambos planes incluyen el hardware necesario (antena satelital, router, cables) y la instalación sin costo adicional. Eso reduce la barrera inicial de entrada —antes, pagar el equipo era uno de los principales obstáculos — y permite acceder al servicio sin un desembolso extra importante.

Este combo de suscripción + kit + instalación gratuita convierte a Starlink en una opción mucho más competitiva para quienes necesitan buena conectividad satelital, especialmente en zonas con mala cobertura o falta de alternativas de fibra.

Qué tener en cuenta antes de contratar

La oferta exige compromiso mínimo de 12 meses para quienes acceden al kit sin costo.

Verificá la disponibilidad de cobertura en tu zona : aunque Starlink amplió su despliegue, no todas las áreas pueden acceder inmediatamente al servicio.

El hardware gratis incluye antena, router y cables necesarios; la instalación la hace Starlink con equipo técnico.

Está pensada para uso fijo (hogares), no para movilidad o uso itinerante —es decir, las versiones portátiles o planes especiales pueden mantener costos separados.

Con esta oferta, Starlink da un paso importante para hacer más accesible el acceso a internet satelital —especialmente en zonas rurales, casas de campo o localidades sin fibra óptica—.