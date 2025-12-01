Es uno de los trenes más concurridos de Buenos Aires y desde el lunes 1 de diciembre cambia sus horarios para siempre

Tren Sarmiento: desde este lunes 1° de diciembre cambia la frecuencia y los horarios del servicio

A partir de este lunes 1° de diciembre el tren Sarmiento cambiará sus horarios y mejorará su frecuencia. Trenes Argentinos confirmó que habrá más formaciones para evitar demoras y facilitar el viaje a los pasajeros, tras el incidente del pasado 11 de noviembre en Liniers.

Cómo serán los horarios del tren Sarmiento con la nueva frecuencia

El servicio tendrá 9 formaciones en funcionamiento y 208 servicios diarios durante los días hábiles, la frecuencia será en un promedio de 10 minutos. En sí, el tren unirá el barrio porteño de Once con la ciudad de Moreno en alrededor de 80 minutos.

“El nuevo cronograma permitirá reducir el tiempo de viaje, incrementar la cantidad de servicios y disponer de más formaciones para los pasajeros”, señalaron desde Trenes Argentinos.

El tren Sarmiento tendrá más formaciones y, por lo tanto, una frecuencia más rápida

Para conocer en detalle los nuevos horarios se puede ingresar a la documento oficial de Trenes Argentinos o utilizar la aplicación para celulares "Trenes Argentinos" que tiene actualizado el estado del servicio y su funcionamiento.

Obras y mejoras en el tren Sarmiento, tras el descarrilamiento

El pasado 11 de noviembre una formación del tren Sarmiento que se dirigía a Once, desde Moreno, se descarriló. Si bien todavía se investigan las causas del accidente que tuvo un saldo de 20 heridos leves, personal especializado ya trabaja en el lugar para restablecer las condiciones de seguridad operativa en el tendido de vías que fue dañado. Además, las obras contemplan la recomposición del tercer riel, la adecuación de las instalaciones eléctricas y la recuperación del sistema de señalización.

Desde Trenes Argentinos, también, recuerdan que se encuentra cerrado el paso a nivel vehicular de la Av. Carrasco -entre las estaciones Floresta y Villa Luro- por la renovación integral.