Una formación del Tren Sarmiento, que conecta a la Zona Oeste del Conurbano con la Ciudad de Buenos Aires, descarriló a la altura de Liniers. El servicio está interrumpido mientras los bomberos trabajan en el lugar. Hasta el momento se registraron al menos 20 heridos según indicaron fuentes policiales a Noticias Argentinas.

Al menos diez personas fueron asistidas y otras nueve fueron trasladadas a los hospitales Álvarez, Santojanni y Vélez Sarsfield con politraumatismos, luego de ser atendidas por el SAME.

Todos los pasajeros fueron evacuados, mientras que el servicio funcionará desde Haedo-Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. De forma preventiva la energía de ambas vías fue interrumpida.

Bomberos de la Ciudad, personal del Grupo Especial de Rescate (GER), puesto comando y la unidad médica de los brigadistas participan en el operativo ubicado en el cruce de Timoteo Gordillo y Rivadavia luego de que descarrilaran tres vagones. El descarrilamiento se produjo a las 15.50 en una formación que había salido de Moreno con dirección a la estación de Once.

Incidentes en Once y el relato de un pasajero

Al poco tiempo, se registraron incidentes entre los pasajeros que intentaban viajar y tuvieron que suspender sus planes por el descarrilamiento. Se escucharon gritos en toda la estación una vez que se comunicó la suspensión del servicio y al menos uno de los pasajeros rompió un monitor que muestra los horarios de los próximos trenes.

"Iba atrás donde se dobló el tren", relató Ramiro, uno de los pasajeros que salió del colegio y se subió en Liniers al tren que luego descarrilló. "El tren se empezó a hacer para adelante y de repente se frena, empieza a salir humo por todos lados y la gente estaba desesperada. Estaba asustado y pensé que nos íbamosa quedar ahí ahogados", subrayó en diálogo con TN. Dijo que entre el descarrilamiento y la salida del tren pasaron cerca de 7 minutos.