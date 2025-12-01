Polémica en el rugby: la insólita agresión a un jugador de Los Pumas en el Top 14 de Francia

Video: la insólita agresión que recibió Efraín Elías en el Top 14 de Francia.

Un jugador de Los Pumas recibió una insólita agresión en un partido del Top 14, la liga de rugby de Francia. En el duelo entre Toulouse y Racing 92 por la undécima fecha del certamen, el cordobés Efraín Elías fue protagonista de un golpe completamente inesperado por parte del hooker Janick Tarrit en los minutos finales de la primera mitad, con el marcador 8 a 3 a favor de los locales.

Mientras el medio scrum de la visita, Léo Carbonneau, se aprestaba a sacar la pelota de los límites del terreno de juego ya pasados los cuarenta minutos reglamentarios, Tarrit embistió con su cabeza sobre la boca del estómago de Elías, que cayó sobre el césped con claros gestos de dolor. Rápidamente, un asistente médico se acercó al forward argentino, que se había quedado sin aire producto del golpe.

A pesar de que los jugadores de Racing ya se encontraban camino al vestuario y que nadie pareció percatarse de la gravedad de la acción, el árbitro Tual Trainini permaneció en su lugar a la espera de determinar qué había ocurrido. Con la ayuda del Television Match Official (TMO) y luego de casi tres minutos de revisión, el colegiado le mostró la tarjeta roja a Tarrit por conducta antideportiva.

Después de la expulsión, Toulouse repuso el balón cerca de la línea de try y Elías logró tomarse revancha, al menos en una acción deportiva: el segunda línea de Los Pumas fue el encargado de convertir y estirar la ventaja de su equipo a diez puntos antes de irse al descanso. Al final, el local se impuso con un marcador de 48 a 24 y se mantiene como líder en la competición.

A pesar del golpe, Elías, jugador de Los Pumas, pudo continuar en cancha y anotó un try en la victoria de su equipo.

Las reacciones del insólito golpe de Tarrit a Elías: "No se puede predecir la estupidez"

El accionar de Tarrit fue duramente criticado por sus propios colegas de Racing 92, mientras que los medios franceses compararon su agresión con la cabeza a aquel recordado golpe que el futbolista Zinedine Zidane le aplicó al italiano Marco Materazzi en la final del Mundial de Alemania 2006. Patrice Collazo, head coach del cuadro de Nanterre, sentenció: "No se puede predecir la estupidez".

"Contra Toulouse hay que jugar con todas las armas. A partir de ahí, no hay mucho que discutir. Cuando entrenas, prevés muchas cosas, estableces una estrategia, intentas prever lo que va a hacer el adversario. Pero no se puede predecir la estupidez. Puedo entenderlo todo, pero eso no. Cuando pone en peligro al equipo, cuando rompe la dinámica, es inaceptable. Arruina todo nuestro trabajo", expresó el entrenador en declaraciones tomadas por ESPN.

"Hay momentos en los que puedo debatir, pero después ya no. No hay debate, no hay explicación. Es objetivo y pragmático. No hay que darle más vueltas. Ni siquiera está en la acción. La pelota ha salido, suena la sirena... La violencia de la jugada ha conmocionado a los chicos. Estamos un poco sorprendidos. Nos ha desmoralizado un poco en el entretiempo", agregó.

Por su parte, el capitán Max Spring también cuestionó el desmedido golpe de su compañero, que según su opinión afectó mucho al resto del equipo y al desarrollo del encuentro: "Nos hemos disparado en el pie. La tarjeta roja cambió el rumbo del partido. Antes de eso, creo que estábamos metidos. De 8-3, pasamos a 15-3, jugando con 13 porque ya teníamos una tarjeta amarilla (Selestino Ravutaumada). Esa tarjeta nos mató. Cuando juegas con 13 durante 20, 30, 40 minutos contra tipos como esos, no hay perdón".