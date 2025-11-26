Giro inesperado en Los Pumas: investigarán el "golpe" a Contepomi de una figura inglesa

Investigarán el golpe que recibió Felipe Contepomi de una figura inglesa, luego de la derrota de Los Pumas frente a La Rosa.

La derrota de Los Pumas ante Inglaterra del pasado domingo pasó a un segundo plano, pero la historia continúa por lo que ocurrió fuera de la cancha. Luego de la acusación que realizó Felipe Contepomi en conferencia de prensa de haber recibido un golpe de Tom Curry, Six Nations, ente que organizó Test Match en Twickenham, inició una investigación oficial para analizar el caso y, de ser necesario, sancionar a una de las figuras del seleccionado inglés.

Este miércoles, el diario The Guardian reveló que Six Nations le solicitó a la Rugby Football Union (RFU) de Inglaterra proporcionar las grabaciones de las cámaras del túnel antes del ingreso a la cancha, después de la denuncia que realizó el coach argentino. Según dicho diario, el registro pedido incluye compactos perimetrales que no formaron parte de la transmisión oficial, con el fin de tener todos las imágenes que esclarezcan la situación. En caso de contar con todos los registros, se podría determinar si existió un golpe por parte de Curry a Contepomi y, en ese caso, como consecuencia el jugador de Sale podría recibir una sanción. Incluso, si se comprueba el hecho, la RFU también podría recibir algún tipo de amonestación de Six Nations.

Qué denunció Felipe Contepomi sobre Tom Curry

Después de la derrota y al ser consultado sobre la lesión que Curry le provocó a Juan Cruz Mallía por un tackle a destiempo, Contepomi reveló cómo el segunda línea lo interceptó camino al vestuario: "Déjenme decir, no es solo eso, porque probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente. Pero salió por el túnel y me dio un pequeño golpe. Tengo 48 años y el 27”.

Además, el entrenador argentino había adelantado que había cámaras en ese sector para respaldar su versión. "Por suerte probablemente haya cámaras ahí, así que lo voy a mostrar. Quizá ellos vean que no es nada. Ningún incidente. Richard Hill estaba ahí, así que pueden preguntarle. Bueno, yo estaba parado ahí. Él venía entrando. Fue a saludar a uno de nuestros entrenadores, Fernández Lobbe, y le dijo ‘no, no’, porque estábamos molestos", expresó.

Santiago Grondona fue a buscar a Curry cuando finalizó el partido, luego de haber lesionado a Mallía.

Por su parte, el entrenador inglés, Steve Bortwick, dejó en claro que se enteró de lo sucedido. “Soy plenamente consciente de que hubo un incidente. No lo vi, no estaba allí, en ese momento me encontraba en el vestuario. Soy consciente de ello". "No me gustaría que un incidente como ese fuera el centro de atención de lo que fue un partido difícil y duro en el que se enfrentaron dos equipos. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto”, profundizó.

Sin embargo, el exforward no quiso entrar en polémicas y defendió a su jugador en conferencia de prensa: “Cualquiera en esta sala que haya tenido algún contacto con él sabe que su carácter es impecable. Es un fantástico compañero de equipo y un tipo respetuoso. Creo que el carácter de Tom Curry es incuestionable”.