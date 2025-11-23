Los Pumas cayeron en Inglaterra, pero merodearon la hazaña y cerraron un gran 2025

Los Pumas no pudieron en La Catedral y cayeron ante Inglaterra.

Los Pumas cerraron su gran 2025 con una categórica ajustada derrota frente a Inglaterra por 27-23 en Twickenham, Londres. El equipo dirigido por Felipe Contepomi arrancó el encuentro con un durísimo 10-0 en contra y se marchó al descanso abajo por 17-3 en el marcador. Algunos errores no forzados y la gran efectividad del local, de la mano de un inspirado Immanuel Feyi-Waboso, conspiraron contra la ilusión interna del "batacazo" en la Selección Argentina mayor de rugby masculina.

Sin embargo, la etapa complementaria empezó de una gran manera para la visita: Justo Piccardo apoyó el primer try de entrada y, con la conversión posterior de Tomás Albornoz, la chapa quedó 17-10 con el dominio de la "Albiceleste" en el desarrollo. De hecho, un penal de Albornoz colocó las acciones 17-13 y uno de Santiago Carreras las dejó 17-16 a los 20 minutos.

A los 26, "La Rosa" reaccionó y llegó al try gracias a Henry Slade, por lo que George Ford colocó el resultado 24-16. A los 32, otra vez una pena máxima de Ford estableció el inalcanzable 27-16. Sobre la hora, le anularon un try a Joaquín Oviedo porque no llegó a tener el control de la pelota a la hora de apoyarla en el ingoal rival, pero Rodrigo Isgró anotó el suyo y "Santi" Carreras estampó el 27-23. En la última acción, muy cerca del ingoal británico, a Los Pumas se le escapó la posesión con lo justo luego del line y ganó Inglaterra, aunque Argentina cierra un año espectacular.

Video: el resumen de la derrota de Los Pumas en Inglaterra

La formación de Los Pumas vs. Inglaterra

Titulares: Thomás Gallo, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona; Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Matías Moroni, Justo Piccardo, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rappetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.

La formación de Inglaterra vs. Los Pumas

Titulares: 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Asher Opoku-Fordjour, 4. Maro Itoje (C), 5. Alex Coles, 6. Guy Pepper, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl, 9. Ben Spencer, 10. George Ford, 11. Elliot Daly, 12. Fraser Dingwall, 13. Henry Slade, 14. Immanuel Feyi-Waboso y 15. Freddie Steward.

Suplentes: 16. Theo Dan, 17. Fin Baxter, 18. Will Stuart, 19. Charlie Ewels, 20. Tom Curry, 21. Henry Pollock, 22. Alex Mitchell, 23. Marcus Smith.