ALERTA por milanesas hechas con papel higiénico y cartón: el segundo caso que alarma a Santiago del Estero

Un escandaloso hecho se vivió en la provincia de Santiago del Estero recientemente, cuando la dirección de Bromatología de la localidad de Loreto destruyó una gran cantidad de milanesas que contenían papel higiénico y cartón. El suceso ocurrió durante la Feria de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la ciudad. Al mismo tiempo, se informó que el propietario estará inhabilitado para poner negocios.

La Feria de las Fiestas Patronales se desarrollaba en la plazoleta del Parque Fuerza Aérea Argentina y fue allí donde el Área de Bromatología de la ciudad realizó un operativo en el cual detectó que uno de los puestos vendía "nueve bultos de milanesas preparadas que presentaban una aberrante irregularidad en su composición", según señalaron. Estas "milanesas" provenían del carro "Trico", propiedad de un vecino del Barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán, y las mismas estaban siendo elaboradas "utilizando papel higiénico y cartón en lugar de carne, lo que constituye un grave riesgo para la salud pública". Así fue informado por la Municipalidad de Loreto.

Una vez labrada el acta de infracción correspondiente, pudo proceder a dar intervención el Juez de Faltas Municipal, Nelson Coronel, quien se encomendó a disponer diversas acciones con el fin de resguardar la salud pública.

Entre las providencias encomendadas por el magistrado, se dictaminó el desalojo definitivo del carro de comidas de la Feria y el retiro del supuesto alimento, además, se ordenó la destrucción total de lo decomisado para eliminar todo riesgo posible.

Por último, con respecto al acusado, se informó que, luego de confirmar los datos del propietario del carro en la Oficina de Recaudación, se resolvió una sanción administrativa, por la cual, el hombre queda inhabilitado para ingresar a la Feria y no podrá instalar su negocio en la ciudad de Loreto en los próximos años.

ANMAT prohíbe marcas de café por ser peligrosas para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración y comercialización de diversos productos de café por presentar irregularidades sanitarias, esta medida alcanza a reconocidas marcas como Caffé del Doge y Café Sol, y la misma se extiende a todo el territorio nacional.

La disposición, publicada en el Boletín Oficial, señala que los productos atrapados por esta medida tienen en sus rótulos números de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) inexistentes y números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) no vigentes o pertenecientes a otros elaboradores.

Al mismo tiempo, se corroboró la ausencia de certificados sanitarios, lotes y fechas de vencimiento, lo que vuelve a estos productos peligrosos para la salud pública.

Bajo este marco, la ANMAT dispuso la prohibición total de comercialización de los productos alcanzados por esta situación y se iniciaron sumarios sanitarios a las firmas "Caffé del Doge Argentina - il caffe di Venezia - Junio 1995 SRL" y al titular de "Café del Sol".