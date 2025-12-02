En qué localidades hay alto nivel de arsénico en el agua: cuáles son, una por una

El arsénico es un elemento de origen natural que se encuentra en la corteza terrestre, conocido por ser nocivo para el ser humano en concentraciones prolongadas. Por este motivo, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) realizó una actualización de su sistema de recursos hídricos mediante un mapa de arsénico en el país: tras analizar más de 350 muestras, detectó niveles altos de este compuesto químico en al menos siete provincias del territorio nacional.

Los especialistas del organismo advierten que distintas localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa, presentan una gran cantidad de arsénico en su agua, lo cual puede generar un impacto negativo en la salud de la población.

Un aproximado de 4 millones de habitantes podrían verse afectados, ya que este estudio señala que varios puntos del país presentan una cantidad de arsénico superior a los que sugiere la Organización Mund ial de la Salud (OMS). Por su parte, los investigadores que son parte del proyecto instan a que los ciudadanos que tengan sospechas sobre su zona, se acerquen con una muestra en una botella plástica chica para llevar a cabo un analisis.

La palabra de uno de los directores del ITBA

Debido a la peligrosidad de este elemento químico y con el objetivo de informar a la población, el director del Departamento de Ingeniería Química y Petróleo del ITBA, Jorge Stripeikis, explica: "La presencia del arsénico es propia de las aguas subterráneas. Si uno recibe agua a través de una red domiciliaria de aguas superficiales o que pasó por un sistema previo de potabilización no debería tener arsénico".

"La única forma de eliminar el arsénico es a través de un proceso tecnológico de forma centralizada o algún dispositivo que pueda retener el arsénico del agua, no se elimina hirviendo el agua", aclaró el especialista.

A su vez, Stripeikis realizó una aclaración buscando llevar tranquilidad a los ciudadanos: "Existen dos tipos distintos de arsénico, arsénico 3 y arsénico 5. Toxicológicamente hablando, el 3 es 10 veces más peligroso que el 5 y un relevamiento reciente demuestra que en la gran mayoría de nuestros acuíferos prevalece el tipo 5".

Más allá de esa "buena noticia", el doctor en química advierte: "En las dosis en que está presente en las aguas puede generar un cuadro de intoxicación crónica donde, después de un tiempo prolongado de ingesta, puede desencadenar un conjunto de síntomas que está tipificado con el nombre de HACRE. Las manifestaciones más elocuentes de este cuadro son las dérmicas y después eventualmente pueden desencadenar situaciones más graves como tumores y fallas multiorgánicas".

El informe del ITBA divide las zonas por colores, diferenciando la cantidad de partes por billón (ppb) que presenta cada localidad. El color verde representa un valor menor a 10 ppb, representando agua segura para el consumo. Por su parte, El amarillo señala concentraciones de entre 10 y 50 ppb, por lo que se recomienda cautela.

Por último, el color rojo indica un nivel mayor a 50 ppb, por lo que se debe tener máximo cuidado en el consumo. Incluso, lo expertos dan la recomendación de evitar la ingesta directa y la cocción de alimentos en estos casos.

En cuanto a los rangos intermedios del mapa (es decir, el color amarillo), Stripeikis aclara: "No hay evidencia significativa de efectos adversos sobre la salud cuando el nivel de arsénico está comprendido entre 10 y 50 partes por billón".