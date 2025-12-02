Clima y cielo nublado en Santa Fe y Rosario: cómo será el martes 2 de diciembre de 2025

El último mes del año empieza con una postal casi veraniega en el centro del país. Tanto Rosario como Santa Fe capital registrarán este martes 2 de diciembre de 2025 una jornada cálida, con nubosidad variable y un escenario estable, sin lluvias previstas. Si bien la humedad seguirá elevada, las temperaturas todavía se mantendrán un poco por debajo de los picos que llegarán a mitad de semana.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el corredor central santafesino transita un período de estabilidad atmosférica que antecede a un brusco salto térmico previsto para miércoles y jueves. Mientras tanto, este martes ofrece un alivio relativo frente a los 30° que dominarán desde mañana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes 2 de diciembre 2025

La ciudad de bandera tendrá una mínima de 17° y una máxima de 26°, con nubosidad variable durante toda la jornada. La mañana comenzará mayormente nublada, mientras que hacia la tarde se espera una mejora parcial con momentos de sol. No hay probabilidades de precipitación, y los vientos se mantendrán leves, entre 7 y 12 km/h, rotando del sector sur al este.

El miércoles 3 de diciembre, la ciudad ya rozará los 30°, una tendencia que se consolidará el jueves con temperaturas nuevamente estivales.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes 2 de diciembre 2025

En la capital provincial, el martes será más caluroso que en el sur provincial: la mínima será de 21° y la máxima de 27°. El día transcurrirá sin lluvias, con un leve descenso de nubosidad hacia la tarde y condiciones estables.

Para el miércoles 3 de diciembre, la capital provincial será una de las zonas más calientes de la región: el registro previsto asciende a 31°, y el jueves 4 se mantendrá cerca de los 30°, lo que consolida un inicio de diciembre típicamente sofocante.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del martes 2 de diciembre 2025

Sol fuerte todo el día: usar protector, gorra y lentes.

Hidratación constante por el clima seco.

Ropa liviana; abrigo fino para la noche.

Viento moderado del este, sin complicaciones.

Noche agradable para cenas y salidas al aire libre.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima para el resto de la semana?

Tanto Rosario como Santa Fe tendrán un marcado aumento de temperatura desde el miércoles, con máximas entre 30° y 31°, cielos mayormente despejados y un ambiente cada vez más pesado. La ausencia de lluvias anticipa días secos y calurosos, ideales para actividades al aire libre, pero también con condiciones que pueden potenciar la sensación térmica.