España desmantela una célula vinculada al grupo terrorista neonazi The Base

FOTO DE ARCHIVO. Un repartido de la Policía italiana muestra un gran arsenal de armas, incluido un misil aire-aire, que dicen haber incautado en redadas contra simpatizantes neonazis, en Turín, Italia

La policía española dijo el lunes que había desarticulado la primera célula conocida en el país vinculada a The Base, un grupo supremacista blanco designado como organización terrorista por la Unión Europea.

Tres personas fueron detenidas y una de ellas, sospechosa de liderar el grupo, ha ingresado en prisión preventiva en la provincia de Castellón, al norte de Valencia. Se recuperaron varias armas, entre ellas dos de fuego, siete armas de entrenamiento, munición, más de 20 cuchillos, equipo táctico y material neonazi.

Las detenciones se producen en un momento en que aumenta el sentimiento de extrema derecha en España, donde las encuestas muestran un creciente apoyo de los jóvenes a los grupos nacionalistas y un renovado debate sobre el pasado autoritario del país.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

The Base, un grupo neonazi fundado por Rinaldo Nazzaro en 2018 en Estados Unidos, promueve el "aceleracionismo", una ideología que busca acelerar el colapso de las instituciones democráticas a través de ataques violentos.

"El líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de 'The Base', el cual hace un mes realizó un llamamiento para la consolidación de las células expandidas por varios países", dijo la policía en un comunicado.

La policía añadió que los sospechosos estaban muy radicalizados y habían recibido formación paramilitar. También habían expresado su disposición a llevar a cabo ataques selectivos y utilizaban las redes sociales para reclutar simpatizantes.

Con información de Reuters