Un vídeo muestra cómo el ejército israelí ejecutó a dos palestinos desarmados en Cisjordania

Un vídeo captó cómo el ejército israelí ejecutó a dos palestinos desarmados en Cisjordania (Europa Press).

El ejército israelí ejecutó a dos palestinos desarmados que se estaban entregando en Yenín (norte de Cisjordania). El accionar de los efectivos de la Guardia de Frontera fue registrada por cámaras presentes en la zona y fue difundida por medios de comunicación árabes y a través de las redes sociales. Poco después, un comunicado de las tropas israelíes calificaron a las dos víctimas como “individuos afiliados a redes del terror” e informaron que los hechos están bajo investigación.

Las impactantes imágenes, publicadas por el canal egipcio Alreid, muestran a dos individuos saliendo de un almacén con la persiana medio bajada, mostrando sus manos vacías en alto, una clara señal de que se estaban entregando. El grupo de soldados israelíes, apoyados por vehículos blindados a pocos metros, parecen indicarles que retrocedan y que se tiren al suelo. Y de inmediato, se ve a al menos un soldado levantar el fusil y disparar. Después, una grúa israelí rompe la persiana metálica y la deja caer sobre los cuerpos.

El Ministerio de salud de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes de Cisjordania, indicó que los ejecutados son Bilal Mahmoud Qasem Abdullah, de 26 años, y Yousef Ali Yousef Asaasa, de 37.

Por su parte, el ejército de Israel enmarcó esa acción en una operación en Yenín “para detener a individuos buscados” por cometer "actividades terroristas, incluyendo el lanzamiento de explosivos y disparos contra las fuerzas de seguridad”. Según un comunicado, las fuerzas israelíes capturaron a los hombres después de llevar a cabo “un proceso de rendición” que se alargó durante “varias horas”.

El comunicado aseguró que “el incidente” está siendo revisado por “comandantes sobre el terreno” e indicó que el resultado de las pesquisas será posteriormente transferido a “las autoridades relevantes”.



Las Brigadas Al Quds, brazo militar de la Yihad Islámica Palestina, identificó el viernes a Youssef Asasa, de 37 años, como “comandante de campo” de la organización, y a Mahmoud Abdallah, de 26 años, como “uno de sus combatientes”.

El ejército israelí anuncia con frecuencia investigaciones internas ante casos controvertidos, pero casi nunca llegan a una acusación formal. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel cerró o dejó sin resolver el 88% de los casos sobre posibles crímenes cometidos durante la ofensiva en Gaza, según el grupo de investigación Acled, con sede en Londres.

La ONU condenó la "aparente ejecución sumaria"

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) declaró el viernes que estaba "horrorizada" por la "descarada muerte" de dos hombres palestinos a manos de la policía fronteriza israelí en Cisjordania. La organización describió lo sucedido como una "aparente ejecución sumaria".

El vocero de la Oficina, Jeremy Laurence, informó a periodistas en Ginebra que se anunció una revisión interna, pero que las declaraciones de un alto funcionario israelí buscando eximir de responsabilidad a las fuerzas de seguridad, "plantea serias preocupaciones sobre la credibilidad de cualquier revisión o investigación futura realizada por cualquier entidad que no sea totalmente independiente del Gobierno".

Laurence también hizo hincapié en que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentó 1.030 palestinos muertos, entre ellos 223 niños, en Cisjordania y Jerusalén Este (territorios ocupados por Israel) a manos de fuerzas israelíes y colonos desde el 7 de octubre de 2023.

"La impunidad por el uso ilegal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelíes y la creciente violencia de los colonos israelíes deben cesar", remarcó Laurence, quien insistió en que el jefe de la oficina, Volker Turk, "insta a que se realicen investigaciones independientes, rápidas y efectivas sobre los asesinatos de palestinos, y a que los responsables de las violaciones rindan cuentas plenamente".