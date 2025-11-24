El alto el fuego impuesto por Estados Unidos apenas sobrevive en la devastada Franja de Gaza, en medio de los constantes bombardeos con drones y helicópteros, y tiroteos de las fuerzas armadas de Israel que ya dejaron decenas de palestinos muertos desde el inicio de la tregua. Además, organizaciones internacionales denuncian que Israel no afloja su bloqueo militar y la situación humanitaria no mejora: la mayoría de la población sigue desplazada, sin luz, con pocos medicamentos y con hospitales medio destruidos o fuera de actividad. Y, además, ahora se suman las lluvias y el frío del invierno. Pese a todo esto, los intercambios de cadáveres entre Hamas y el gobierno de Benjamin Netanyahu continúan. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.
Israel volvió a atacar Gaza, luego de escalar sus bombardeos al Líbano
En VIVO - Actualizado hace 2 horas
Israel mató a otros cuatro palestinos y ya van casi 350 muertos desde que comenzó el alto el fuego impuesto por Trump el 10 de octubre pasado. Durante el fin de semana, Israel mató al número dos de Hezbollah, escalando de nuevo la tensión regional.
Hace 2 horas
La ONU alerta sobre la vulnerabilidad de más de 214.000 desplazados palestinos frente al crudo invierno
La ONU advirtió sobre la situación de extrema vulnerabilidad que enfrentan más de 214.000 desplazados palestinos de la Franja de Gaza ante el inicio de lo que se espera sea un crudo invierno.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), los estrictos límites que Israel impone al ingreso de ayuda humanitaria está dificultando la atención a estos sectores que han perdido todo en los últimos dos años de constantes ataques israelíes.
Hace 4 horas
Los cuestionados centros de distribución de comida respaldados por Israel y EE.UU. ponen fin a sus operaciones en Gaza
La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), la repudiada organización respaldada por Israel y Estados Unidos que decía distribuir comida en el territorio ocupado, anunció que puso fin a sus operaciones en la Franja, en el marco del alto el fuego impuesto por Trump y violado casi 500 veces ya por Israel.
La supuesta Fundación fue denunciada por la ONU y el resto de las organizaciones humanitarias en la Franja de Gaza como una estrategia de Israel y Estados Unidos para convertir el hambre y la desesperación de los palestinos en un arma implacable contra ellos mismos. Durante cinco meses, casi todos los días, miles de palestinos quedaban atrapados en tiroteos y hasta algunos fueron secuestrados cuando intentaban acercarse a sus centros de distribución a buscar algo para comer.
La ONU estimó que más de 1.400 palestinos murieron así y organizaciones locales denunciaron que cientos y quizás miles fueron secuestrados durante estas escenas de caos y violencia por las fuerzas armadas israelíes.
Hace 6 horas
Hamas anunció que recuperó el cuerpo de otro rehén israelí muerto
Una fuente de Hamas informó que se recuperó el cuerpo de un rehén israelí en el centro de la Franja de Gaza. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, indicó a la agencia de noticias Xinhua que los restos fueron encontrados durante las operaciones de búsqueda realizadas durante los últimos dos días al norte del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.
Según la fuente, en las operaciones participaron miembros de las Brigadas Al Quds, el brazo militar del movimiento Yihad Islámica Palestina, junto con equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La fuente indicó que el cuerpo se encuentra en poder de las Brigadas Al Quds y está previsto que sea entregado al CICR, que posteriormente lo transferirá al ejército israelí más tarde ese mismo día, aunque no se especificó la hora.
Cuando se concrete la entrega del cuerpo, solo dos de rehenes israelíes permanecerán en el devastado territorio palestinos, según los recuentos palestinos e israelíes. El portavoz de Hamas, Hazem Qassem, afirmó que la búsqueda de los rehenes israelíes restantes continúa a pesar de las dificultades y complejidades.
Con información de Noticias Argentinas
Hace 10 horas
Casi el 90% de los gazatíes depende de la ayuda de la ONU para sobrevivir
Casi el 90% de la población de la Franja de Gaza depende completamente de la ayuda que recibe de la Unrwa, la principal agencia de la ONU en el devastado territorio.
Esta porción mayoritaria de la población recibe de la Unrwa al menos una comida cada 24 horas, lo que les permite sobrevivir en medio de una de las peores crisis humanitarias que los expertos ya han calificado como una hambruna masiva.
Hace 10 horas
Israel volvió a atacar Gaza y mató a cuatro palestinos
Las autoridades de la Franja de Gaza informaron que cuatro personas murieron por el último bombardeo de Israel contra la zona central del territorio.