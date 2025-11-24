Israel volvió a atacar Gaza, luego de escalar sus bombardeos al Líbano

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), la repudiada organización respaldada por Israel y Estados Unidos que decía distribuir comida en el territorio ocupado, anunció que puso fin a sus operaciones en la Franja, en el marco del alto el fuego impuesto por Trump y violado casi 500 veces ya por Israel.

La supuesta Fundación fue denunciada por la ONU y el resto de las organizaciones humanitarias en la Franja de Gaza como una estrategia de Israel y Estados Unidos para convertir el hambre y la desesperación de los palestinos en un arma implacable contra ellos mismos. Durante cinco meses, casi todos los días, miles de palestinos quedaban atrapados en tiroteos y hasta algunos fueron secuestrados cuando intentaban acercarse a sus centros de distribución a buscar algo para comer.

La ONU estimó que más de 1.400 palestinos murieron así y organizaciones locales denunciaron que cientos y quizás miles fueron secuestrados durante estas escenas de caos y violencia por las fuerzas armadas israelíes.