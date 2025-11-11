Cuántas veces violó Israel el alto el fuego en Gaza

Durante este mes, el Gobierno de Gaza informó que Israel cometió 282 violaciones al cese al fuego mediante bombardeos aéreos, disparos de artillería y ataques directos.

Desde que entró en vigor el alto al fuego el 10 de octubre, Israel incumplió el acuerdo con ataques casi diarios contra la Franja de Gaza. Según los datos del ministerio de Salud de palestina, hay al menos 242 palestinos muertos y 622 heridos hasta el último 10 de noviembre.

Durante este mes, el Gobierno de Gaza informó que Israel cometió 282 violaciones al cese al fuego mediante bombardeos aéreos, disparos de artillería y ataques directos. Entre estas, dispararon contra civiles en 88 ocasiones, irrumpieron en zonas residenciales más allá de la “línea amarilla” 12 veces, y demolieron propiedades en 52 ataques distintos.

Los 20 puntos de la propuesta del alto el fuego de Trump

Gaza será una zona "libre de terrorismo" para que no represente una "amenaza" para sus vecinos. Gaza será "reurbanizada en beneficio de su población" Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de rehenes. Durante este tiempo, se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa y gradual. En un plazo de 72 horas tras la aceptación "pública por parte de Israel de este acuerdo", se entregarán todos los rehenes isaraelíes. Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua, además de a 1700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo a todas las mujeres y niños. Por cada rehén israelí cuyos restos sean liberados, Israel liberará los restos de 15 gazatíes fallecidos. Una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a "coexistir pacíficamente y a desarmar sus armas" recibirán amnistía. Los miembros de Hamás que deseen salir de Gaza recibirán un "paso seguro" hacia los países receptores. Tras la aceptación de este acuerdo, "se enviará inmediatamente la ayuda completa a la Franja de Gaza". Como mínimo, la cantidad de ayuda será acorde con lo estipulado en el acuerdo del 19 de enero de 2025 sobre ayuda humanitaria, incluyendo la rehabilitación de infraestructuras (agua, electricidad, alcantarillado), la rehabilitación de hospitales y panaderías, y la entrada del equipo necesario para retirar escombros y abrir carreteras. La entrada de la distribución y la ayuda a la Franja de Gaza se realizará sin interferencia de ambas partes a través de las Naciones Unidas y sus agencias, la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales no asociadas de ninguna manera con ninguna de las partes. La apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones estará sujeta al mismo mecanismo implementado en virtud del acuerdo del 19 de enero de 2025. Gaza será gobernada por un comité palestino "tecnocrático y apolítico", responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipalidades para la población gazatí. Este comité estará integrado por "palestinos cualificados y expertos internacionales", bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la "Junta de la Paz", presidida por Trump, y cuyos miembros y jefes de Estado se anunciarán próximamente, incluido el ex primer ministro Tony Blair. Este organismo establecerá el marco y gestionará la financiación para la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas, tal como se describe en diversas propuestas, incluyendo el plan de paz del presidente Trump de 2020 y la propuesta franco-saudí, y pueda retomar el control de Gaza de forma segura y eficaz. Este organismo se basará en los mejores estándares internacionales para crear una gobernanza moderna y eficiente que sirva a la población gazatí y favorezca la atracción de inversiones. Se creará un plan de desarrollo económico de Trump para "reconstruir y revitalizar" Gaza mediante la convocatoria de un panel de expertos que contribuyeron a la mejora de ciudades "modernas" de Oriente Medio. Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y tasas de acceso que se negociarán con los países participantes. Nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes deseen hacerlo serán libres de hacerlo y de regresar. Hamás y otras facciones acuerdan no participar en el gobierno de Gaza, ni directa ni indirectamente, ni de ninguna forma. Toda la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluyendo túneles e instalaciones de producción de armas, será destruida y no reconstruida. Se llevará a cabo un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, que incluirá la inutilización permanente de armas mediante un proceso acordado de desmantelamiento, con el apoyo de un programa de recompra y reintegración financiado internacionalmente y verificado por observadores independientes. Los socios regionales garantizarán que Hamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que la "nueva Gaza" no represente una amenaza. Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) temporal que se desplegará de inmediato en Gaza. La FIS capacitará y brindará apoyo a las fuerzas policiales palestinas acreditadas en Gaza y consultará con Jordania y Egipto. La FIS colaborará con Israel y Egipto para ayudar a asegurar las zonas fronterizas, junto con las fuerzas policiales palestinas recién capacitadas. Israel no ocupará ni anexará Gaza. A medida que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) establezcan el control y la estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán según los estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre las FDI, las FDI, los garantes y Estados Unidos, con el objetivo de lograr una Gaza segura que ya no represente una amenaza para Israel, Egipto ni sus ciudadanos. En la práctica, las FDI cederán progresivamente el territorio de Gaza que ocupan, según un acuerdo que celebrarán con la autoridad de transición, hasta que se retiren completamente de Gaza, con la excepción de un perímetro de seguridad que se mantendrá hasta que Gaza esté "debidamente protegida contra cualquier resurgimiento de una amenaza terrorista". "En caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, lo anterior, incluyendo la intensificación de la operación de ayuda, continuará en las zonas libres de terrorismo entregadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a las Fuerzas de Seguridad Islámicas (FSI)". Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en los "valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica" para enfatizar en los "beneficios de la paz". Mientras avanza la reurbanización de Gaza y el programa de reforma de la Autoridad Palestina se ejecuta, "podrían finalmente darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino". Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera.

Israel impide el ingreso de la ayuda humanitaria a Gaza

En cuanto a la ayuda humanitaria, el acuerdo estipulaba que esta ingresaría en su totalidad a Gaza de inmediato, pero la realidad es otra. El Programa Mundial de Alimentos informó que solo la mitad de la comida necesaria llegó, mientras que agencias palestinas señalan que apenas se cumplió un cuarto de lo pactado.

Entre el 10 de octubre y el 9 de noviembre, solo 3.451 camiones lograron llegar a sus destinos dentro de Gaza, muy por debajo de los 15.600 camiones esperados, y con retrasos significativos debido a inspecciones israelíes prolongadas. Según el Gobierno de Gaza, el promedio diario fue de 171 camiones, lejos de los 600 prometidos.

Además, Israel bloqueó más de 350 productos alimenticios esenciales y nutritivos como carnes, lácteos y verduras, permitiendo solo alimentos no nutritivos como snacks y bebidas azucaradas, lo que afecta gravemente la dieta de la población.