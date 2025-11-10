Las autoridades de Israel entregaron este lunes los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva contra la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregara el domingo el cuerpo del militar Hada Goldin, muerto en una emboscada en 2014. Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA indicaron que los cuerpos fueron trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hasta el Hospital Naser de la ciudad de Jan Yunis, situado en el sur de la Franja. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.
Israel entrega los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía desde el 7-O
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Los cuerpos fueron trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja hasta el Hospital Naser de la ciudad de Jan Yunis.
Hace 1 hora
El enviado estadounidense se reunió con Netanyahu para discutir el estado de la tregua en Gaza
El enviado estadounidense para Medio Oriente, Jared Kushner, se reunió este lunes en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un esfuerzo por asegurar el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza.
La tregua, en vigor desde el 10 de octubre, permitió detener en gran medida la guerra que estalló tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, en estas semanas se registraron otros ataques.
Los medios israelíes señalaron que la visita de Kushner coincide con los esfuerzos estadounidenses para preparar la siguiente fase de la tregua.
Hace 4 horas
Israel entrega los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía desde el 7-O
Las autoridades de Israel entregaron este lunes los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva contra la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregara el domingo el cuerpo del militar Hada Goldin, muerto en una emboscada en 2014.
Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA indicaron que los cuerpos fueron trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hasta el Hospital Naser de la ciudad de Jan Yunis, situado en el sur de la Franja.