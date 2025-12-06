Kairat Almaty vs Olympiacos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

Kairat Almaty recibirá a Olympiacos, en el marco de la fecha 6 de la Champions, el próximo martes 9 de diciembre a partir de las 12:30 (hora Argentina), en el Almaty Central Stadium.
Así llegan Kairat Almaty y Olympiacos
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions
Kairat Almaty sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante FC Copenhague. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 14 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions
Olympiacos viene de perder contra Real Madrid por 3 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades e igualó en 2. Marcó 5 goles y recibieron 13.
Horario Kairat Almaty y Olympiacos, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela: 11:30 horas