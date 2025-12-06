Atalanta vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

El cotejo entre Atalanta y Chelsea, por la fecha 6 de la Champions, se jugará el próximo martes 9 de diciembre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Chelsea

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions

Atalanta logró un triunfo por 3-0 ante Eintracht Frankfurt. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Champions

Chelsea llega con ventaja tras derrotar a Barcelona con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 12 goles y le han convertido 6.

Horario Atalanta y Chelsea, según país