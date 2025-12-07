Querétaro de México nombra DT a chileno "Chino" González

El club Querétaro designó el sábado al chileno Esteban "Chino" González como su director técnico para el torneo Clausura del fútbol mexicano que inicia en enero.

González, de 43 años, llega a los "Gallos Blancos" de Querétaro tras conseguir el primer título de campeón en la historia del club chileno Coquimbo Unido.

"¡El Campeón del fútbol chileno ya es Gallo! El juego comienza de nuevo y tendrá un master player para el Azul y Negro. ¡Bienvenido a la Dirección Técnica, Esteban González!", publicó Querétaro en sus redes sociales.

"Comienza una nueva era en Querétaro", agregó.

González ocupará el lugar que dejó Benjamín Mora, quien fue cesado el 14 de noviembre, una semana después de que Querétaro finalizó su participación en el torneo Apertura, donde ocupó el duodécimo lugar general con 20 puntos tras registrar seis triunfos, dos empates y nueve derrotas.

Además de Coquimbo Unido, González ha dirigido a Deportes Concepción.

En su etapa de jugador, de 2001 a 2017, se desempeñó como defensa y militó en los clubes chilenos Deportes Concepción, Cobreloa, Palestino, Deportes Puerto Montt, Rangers, Nublense, Unión Española, Universidad de Concepción, Deportes Antofagasta, Huachipato y O'Higgins.

Con información de Reuters