En la Provincia sostienen que Caputo miente y dudan de lo que pueda hacer el Gobierno

"Lo que dice el ministro Caputo es falso", replicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, respecto al supuesto déficit de las cuentas de la provincia de Buenos Aires, algo que no les permitiría tomar deuda según la ley de responsabilidad fiscal. Al mismo tiempo que celebraba la toma de deuda nacional como un gran triunfo, Caputo puso en duda la aprobación para el endeudamiento bonaerense -las provincias necesitan el aval de Economía y del Banco Central para salir a los mercados- en virtud de que había aumentado los gastos generales por encima de la inflación. "Nuestra provincia es la más austera del país, tiene el menor nivel de recursos y gasto por habitante", lo cruzó el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. El gobernador Axel Kicillof reclamó a Caputo que le aprobara el pedido "rapidito", pero lo cierto es que, a esta altura, ya dudaban de lo que pudiera hacer la Casa Rosada, dado lo imprevisible de sus posturas. A las otras provincias no sólo le aprueban, sino que también le celebran su salida a los mercados financieros. "Esperamos que no hagan ninguna locura, no les sirve a ellos que la provincia caiga en default", razonaban en La Plata.

Luego de la aprobación del endeudamiento en la Legislatura bonaerense en la madrugada del jueves, desde los medios oficialistas buscaron instalar la idea de "escándalo", al tiempo que amenazaban la posibilidad de que Economía negara el aval para la salida a los mercados. En verdad, un trámite burocrático que el Ejecutivo quieren convertir en otra instancia política para alinear a quienes no apoyan el modelo libertario. Así como Kicillof no es siquiera invitado a los encuentros de los que participan casi todos los gobernadores, tampoco tendría su aval de parte del Ejecutivo. Bianco había ironizado días atrás acerca de que en el pasado los gobernadores negociaban obras y recursos para aprobar el Presupuesto nacional y ahora lo hacen "a cambio de un papel", en referencia a la firma de Economía y el BCRA.

El primer planteo del oficialismo fue que no le permitirían a Buenos Aires tomar deuda por encima de lo que fuera "rollover". Es decir, renovación de la deuda en dólares heredada de la gestión de María Eugenia Vidal, avalada en su momento por Caputo como funcionario de Mauricio Macri. "Es todo rollover", replicó a eso Kicillof. Del total de algo más de 3.000 millones de dólares de endeudamiento que la Legislatura le habilitó al gobernador, 1.990 millones corresponden a los vencimientos del próximo año y otros 1.045 millones de los que se pagaron durante este año con recursos propios que tenían otros fines y que la Provincia quiere recuperar. Eso fue así porque el año pasado, La Legislatura no le aporobó a Kicillof ni el presupuesto ni el endeudamiento. Los otros cientos de millones corresponden al financiamiento de obras de energía y viales que la Provincia necesita para seguir funcionando adecuadamente. "Hoy no es posible desarrollo sin financiamiento", indicaban desde la gobernación.

Sin embargo, cuando el ministro Caputo apareció en público no dijo exactamente eso, sino que echó mano a la ley de responsabilidad fiscal. "Ahí las provincias se comprometen a no tomar deuda si los gastos corrientes superan la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla, por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debería estar sujeto a aprobación", sostuvo en su habitual tono titubeante. "Es mentira, la Provincia tiene superávit primario", aseguró Bianco en diálogo con El Destape. "Parece que todos se pueden endeudar menos la provincia de Buenos Aires. Esto sigue siendo por parte del Gobierno nacional de una política explícita de asfixia de la provincia de Buenos Aires", remarcó. Desde la Provincia buscaron dejar en claro la falsedad de los argumentos que buscaron diseminar desde la Casa Rosada y sus medios afines.

"Nuestra provincia de Buenos Aires es la más austera del país: tiene el menor nivel de recursos y gasto por habitante, y es la de menor cantidad de empleados públicos junto con Córdoba", explicó el ministro López en las redes a través de una serie de gráficos. "El monto autorizado por la Ley representa apenas un tercio de la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la PBA, equivalente a 9.000 millones de dólares por interrupción de transferencias obligatorias y obras abandonadas. Si regularizara su deuda, no sería necesario el endeudamiento". agregó. Además, dio otro dato significativo: el perfil de deuda de la Provincia que pasó del 9 al 6% del producto bruto. Es decir, pese a las dificultades planteadas desde la gestión libertaria, se redujo tres puntos en el mandato de Kicillof.

Pese a que Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y, esta semana, Santa Fe tomaron deuda con autorización nacional, quedaba la duda de si la Casa Rosada se animaría seguir adelante con sus políticas antibonaerenses o sólo quedaría en declaraciones para los medios afines en una campaña que tiene como objetivo a Kicillof, ya apuntado como principal enemigo para 2027. En el caso de esas provincias, ni siquiera le reclamaron que se tratara de deuda para el "rollover" de la antigua, sino que en mayor medida se destinará a obras de infraestructura discontinuadas por el gobierno nacional. También se sabe que ya le firmaron el aval a Neuquén y que hay varias otras administraciones provinciales próximas a salir a buscar financiamiento. En el entorno de Kicillof evaluaban probable que se tratara de hacerle pagar el máximo de costo político al gobernador, pero con el nivel de imprevisibilidad de la gestión Milei, no descartaban que pudiera intentar alguna maniobra que, ya adelantaron, recurrirán judicialmente. "Buenos Aires representa un tercio del PBI nacional. Si llegara a caer en default sería un gran problema para las otras provincias y para la Nación. Con Milei todo es posible, pero no creo que llegue a ese extremo", evaluaban en La Plata.