El bono extra se suma al haber mensual y al aguinaldo de diciembre.

En el marco de los ajustes habituales por movilidad, la ANSES implementará un refuerzo extraordinario de $70.000 para determinadas prestaciones durante diciembre de 2025. Este bono, sumado al aguinaldo y al aumento del 2,34% correspondiente a la inflación de octubre, busca proporcionar un alivio adicional a los sectores de menores ingresos en un mes caracterizado por gastos elevados.

La clave para acceder a este beneficio radica en que el haber básico del beneficiario no supere un tope establecido por el organismo, orientándose principalmente a quienes perciben las jubilaciones y pensiones mínimas.

¿Quiénes reciben el bono de $70.000?

El beneficio está destinado a titulares de prestaciones previsionales que se encuentren dentro de los escalones más bajos de ingresos. Según la información oficial, los haberes que sí recibirán el bono extra de $70.000 en diciembre son:

Jubilación mínima

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez

Pensión por Madre de Siete Hijos

Es fundamental aclarar que este refuerzo no es universal para todos los jubilados. Aquellos que perciban haberes por encima del mínimo establecido no serán incluidos en este pago extraordinario. El objetivo es focalizar el apoyo en los sectores con mayor vulnerabilidad económica.

Montos definitivos de diciembre: Haber + Ajuste + Bono + Aguinaldo

La combinación del ajuste por movilidad, el medio aguinaldo (correspondiente a la primera mitad del año) y el bono de $70.000 da como resultado los siguientes montos totales a cobrar en diciembre:

Jubilación mínima y Pensión Madre de 7 Hijos: Haber actualizado (2.34%): $340.879,59 + Bono de $70.000 Aguinaldo (mitad del haber básico): $170.439,80 TOTAL A COBRAR: $581.319,39

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Haber actualizado: $272.703,67 + Bono de $70.000 Aguinaldo: $136.351,84 TOTAL A COBRAR: $479.055,51

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: Haber actualizado: $238.615,71 + Bono de $70.000 Aguinaldo: $119.307,86 TOTAL A COBRAR: $427.923,57



Para jubilaciones mínimas, el total supera los $581.000.

Calendario de pagos de diciembre 2025: fechas clave por DNI

ANSES ya publicó el cronograma oficial, que organiza los cobros según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Las fechas para las jubilaciones y pensiones que SÍ reciben el bono (las que no superan el haber mínimo) son:

DNI terminados en 0: Martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: Miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: Jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: Viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: Lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: Martes 16 de diciembre

Para las jubilaciones que superan el mínimo y, por lo tanto, NO acceden al bono, el pago se realizará en la semana del 17 al 23 de diciembre.

Otras prestaciones con fechas confirmadas

El calendario también incluye a los beneficiarios de otras asignaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: Cobran del 9 al 22 de diciembre.

Asignación por Embarazo: Del 10 al 23 de diciembre.

Prestación por Desempleo: Se pagará en la última semana del mes, del 22 al 30 de diciembre.

Recomendaciones para un cobro sin inconvenientes

Para asegurar una acreditación correcta y puntual, los beneficiarios deben: