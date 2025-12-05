Sigue el calor en CABA y el conurbano bonaerense: cómo será el viernes 5 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 5 de diciembre en Buenos Aires y alrededores y adelantó cómo estará el clima en los próximos días. Este viernes continuará el calor en el AMBA: la temperatura se ubicará entre una mínima de 23 grados y alcanzará una máxima de 35 grados de máxima, mientras que el cielo solo estará parcialmente nublado.

El sábado 6, de acuerdo al SMN, se espera que se mantenga la nubosidad y que disminuya la temperatura al comenzar en una mínima de 21 grados y alcanzar una máxima de 30. Para el domingo 7 se estima que el cielo estará mayormente nublado y la temperatura se encontrará entre una mínima de 18 grados y una máxima de 27.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

La temperatura comenzará a bajar, pero continuará el calor en el AMBA

La gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.