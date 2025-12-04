ARCA modificó el régimen del IVA para las ventas en plataformas digitales

El cambio de ARCA para el IVA en las ventas online.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen especial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los vendedores de bienes y servicios realizados a través de plataformas digitales.

Esto abarca a tiendas como Mercado Libre y Tiendanube, entre otros, y entró en vigencia este 1 de diciembre. Quedó plasmada en la Resolución General 5794/25, publicada en el Boletín Oficial.

"Esto alcanza a personas que no acreditando la calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados en el IVA, o en su caso, la condición de sujetos adheridos al Monotributo, realicen operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada", marcaron desde la ex AFIP.

Entre los cambios, ARCA establece los nuevos parámetros a tener en cuenta para determinar si una persona opera o no en forma habitual en plataformas de comercio electrónico.

Los nuevos parámetros son los siguientes:

Habitualidad mensual: 10 o más operaciones y un monto total igual o superior a $750.000.

10 o más operaciones y un monto total igual o superior a $750.000. Habitualidad por cuatrimestre: 4 o más operaciones por mes durante el cuatrimestre, con un monto acumulado igual o superior a $750.000.

4 o más operaciones por mes durante el cuatrimestre, con un monto acumulado igual o superior a $750.000. Para que las ventas de bienes usados de uso personal no sean consideradas habituales, el monto deberá ser menor a $1.500.000, previa declaración del vendedor.

El crecimiento de las ventas online

El ente sostuvo que los montos y cantidades de operaciones que determinaban si un usuario era considerado habituales habían quedado desactualizados frente al aumento de precios y la evolución del comercio digital, por los nuevos parámetros "responden a la necesidad de modernizar los montos, parámetros y procedimientos", ante el crecimiento de las ventas del comercio electrónico.

Por este motivo, ARCA remarcó que "las plataformas deberán asegurar obligatoriamente la identificación tributaria mediante CUIT, CUIL o CDI para todos los operadores alcanzados por el régimen". También marcaron que las percepciones deberán consignarse de manera clara y discriminada en las facturas.

Esto se da ante el crecimiento de las ventas electrónicas, que hoy representan el 25 por ciento del consumo del país. La facturación del sector alcanzó $15.317.918 millones durante el primer semestre de 2025, lo que implica un crecimiento del 79 por ciento respecto al mismo período del año anterior según el último informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Entre enero y junio de este año se concretaron 149,5 millones de órdenes de compra, un 46 por ciento más que en la primera mitad de 2024, y se vendieron 203,9 millones de unidades, con un ticket promedio de $102.449 un incremento del 23 por ciento.