La UE abrirá una investigación de competencia a Meta por el uso de IA en WhatsApp, según el FT

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de Meta se ve en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París, Francia. 11 de junio de 2025

Bruselas planea una nueva investigación de defensa de la competencia a Meta Platforms por su despliegue de funciones de inteligencia artificial en WhatsApp, informó el jueves el Financial Times, lo que pone de relieve el creciente escrutinio del uso de la IA generativa por parte de las grandes tecnológicas en las grandes plataformas.

La comisión se dispone a abrir una investigación sobre cómo la empresa de California integró su sistema Meta AI en el servicio de mensajería a principios de este año, dijo el FT, que se basa en dos fuentes.

Meta AI, un chatbot y asistente virtual, está integrado en la interfaz de WhatsApp desde marzo de 2025 en todos los mercados europeos.

Meta y la Comisión Europea no respondieron de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios fuera del horario laboral.

Se espera que la comisión anuncie la investigación en los próximos días, aunque el calendario podría cambiar, informó el periódico. El FT dijo que la investigación se llevará a cabo en virtud de las normas antimonopolio tradicionales en lugar de la Ley de Mercados Digitales de la UE, la legislación histórica del bloque que se utiliza actualmente para examinar Amazon y los servicios en la nube de Microsoft por posibles restricciones.

Un portavoz de Meta y la Comisión no quisieron hacer comentarios al FT.

El organismo de defensa de la competencia italiano abrió una investigación en julio sobre las acusaciones de que Meta aprovechó su poder de mercado al integrar una herramienta de IA en WhatsApp. La investigación se amplió en noviembre para examinar si Meta abusó aún más de su posición dominante al bloquear los chatbots de IA competidores de la plataforma de mensajería.

Con información de Reuters