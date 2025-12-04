Alerta por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, jueves 4 de diciembre de 2025

Las principales ciudades de Santa Fe se preparan para el pico de una ola de calor que ya es tendencia en el Litoral. De acuerdo al último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves 4 de diciembre de 2025 será una jornada de pleno verano con temperaturas que no darán respiro ni al caer la noche.

El fenómeno es parte de un patrón climático que, si bien es habitual en el inicio del verano austral, se agrava por la persistente ausencia de precipitaciones, una combinación que puede llevar la sensación térmica a niveles peligrosamente altos, según advierten los expertos.

Para Rosario y Santa Fe Capital, la estabilidad atmosférica, lejos de ser una buena noticia, actúa como una cúpula que retiene el calor, lo que transforma las urbes en verdaderas ollas a presión y pone en riesgo a la población más vulnerable, como niños, adultos mayores y personas con patologías.

Qué dice el pronóstico del SMN de este jueves para Rosario y Santa Fe

La jornada en Rosario comenzará con un cielo parcialmente nublado o nublado en la mañana, pero el sol se impondrá rápidamente al mediodía y tarde, momento en que la temperatura escalará hasta los 30° de máxima. La mínima no baja de los 20°.

Pronóstico de Santa Fe.

A pesar de la máxima de 30°, las temperaturas parciales de 26° al mediodía y 30° en la tarde, sumadas a la mínima de 20° y 25° por la noche, confirman una jornada de calor persistente, sin probabilidad de lluvias.

Pronóstico de Rosario.

En la capital provincial, el panorama es idéntico. Con una máxima también de 30° y una mínima de 20°, el patrón de cielo se repite: de nubosidad parcial a la mañana, a sol pleno y nubes en la tarde, volviendo a nublarse por la noche. Las temperaturas parciales son de 20° por la mañana, 26° al mediodía, 30° a la tarde y 25° a la noche. La probabilidad de precipitación es nula (0%).

¿Cuándo será el día más caluroso de la semana en Rosario y Santa Fe?

La preocupación no se detiene en el jueves. El pronóstico extendido para el fin de semana del 5 y 6 de diciembre de 2025 muestra que el calor seguirá intensificándose, con un pico especialmente alarmante para la ciudad de Rosario.

La ciudad de la bandera alcanzará este viernes una máxima de 33°, la más alta del período, con una temperatura que tocará ese pico en la tarde/noche, manteniendo una mínima de 20°. El sábado, por otro lado, será el día más caluroso en la capital provincial, con una máxima de 31° y una mínima de 23°.