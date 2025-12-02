El bono de setenta mil pesos es solo para quienes cobran la jubilación mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el pago de diciembre combinará tres conceptos clave: el aumento por movilidad, el medio aguinaldo y un bono extraordinario. Esta suma tiene como objetivo ayudar a los adultos mayores a cubrir los gastos extras de las fiestas y compensar el impacto de la inflación.

Te explicamos en detalle cada uno de estos componentes y cuáles serán los montos finales que vas a recibir en tu cuenta.

Los tres pagos que vas a recibir en diciembre

El cobro de este mes se arma con tres ítems que ya están oficializados:

Aumento por movilidad del 2,3%: este porcentaje de actualización surge del índice de inflación de octubre publicado por el INDEC. Se aplica sobre todos los haberes previsionales: jubilaciones, pensiones, la PUAM y las pensiones no contributivas. Es un ajuste que se suma a los que ya se dieron durante el año. Bono extraordinario de $70.000: este refuerzo está dirigido exclusivamente a quienes cobran el haber mínimo o prestaciones equivalentes. Si tu jubilación está por encima de la mínima, no vas a recibir este bono. Está pensado para los sectores de menores ingresos. Medio aguinaldo (SAC): en diciembre se acredita la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. Es el 50% del mejor sueldo que cobraste en el último semestre. Generalmente, se deposita junto con el haber de diciembre, aunque algunos bancos pueden mostrarlo en dos movimientos separados.

¿Vos cobrás los tres conceptos juntos?

No todos los beneficiarios van a recibir la liquidación completa. El bono de $70.000 es el que marca la diferencia:

Sí cobran el aumento + aguinaldo + bono:

jubilados y pensionados con haber mínimo.

titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

titulares de la pensión Madre de Siete Hijos.

Cobran solo el aumento + aguinaldo (sin bono):

jubilados que cobran haberes superiores al mínimo, incluyendo la jubilación máxima.

Montos finales: ¿cuánto vas a cobrar exactamente?

Acá tenés el detalle de los importes totales que ANSES pagará en diciembre, según cada tipo de prestación. Los montos ya incluyen el aumento del 2,3%.

jubilación mínima: haber: $340.746,35 aguinaldo: $170.373 bono: $70.000 total a cobrar: $581.119,35

PUAM (80% del mínimo): haber: $272.597,08 aguinaldo: $136.298,54 bono: $70.000 total a cobrar: $478.895,62



PNC por invalidez/vejez (70% del mínimo): haber: $238.522,45 aguinaldo: $119.261,22 bono: $70.000 total a cobrar: $427.783,67



Los montos finales ya incluyen el aumento del dos punto tres por ciento.

PNC madre de siete hijos (equivalente al mínimo): haber: $340.746,35 aguinaldo: $170.373 bono: $70.000 total a cobrar: $581.119,35

jubilación máxima (sin bono): haber: $2.293.160 aguinaldo: $1.146.580 total a cobrar: $3.439.740



Cómo y cuándo vas a cobrar

Los pagos se realizarán según el calendario habitual de ANSES, que organiza las fechas por la terminación de tu DNI. Es importante que consultes el cronograma oficial en la página web de ANSES para saber tu día exacto de cobro.

El organismo acreditará en una misma fecha el haber mensual (ya con el aumento), el medio aguinaldo y, si te corresponde, el bono. En tu extracto bancario podés llegar a ver estos conceptos sumados en un solo depósito o, en algunos casos, en movimientos separados.