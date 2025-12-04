MasterChef Celebrity tuvo ayer, miércoles 3 de diciembre, a su séptimo eliminado.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo este miércoles 3 de diciembre su séptima gala de eliminación, por lo que ayer alguien tuvo que abandonar las cocinas del certamen. Nueve participantes prendieron nuevamente las hornallas más famosas del país para evitar ese triste final, aunque uno de ellos no pudo sortearlo.

Cabe recordar que en este tipo de programas (que originalmente iba los domingos), uno de los concursantes queda eliminado: aquel que el jurado (integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui) determine que fue el menos logrado de la noche. Tras las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura y Walas, ayer se definió el nuevo integrante de la lista de eliminados.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron ayer 3 de diciembre

Luego de no haber estado a la altura con el delantal blanco, así como tampoco con el gris, volvieron a poner manos a la obra Álex Pelao; Emilia Attias; La Joaqui; Miguel Ángel Rodríguez; Momi Giardina, "Cachete" Sierra; Sofi "La Reini" Gonet y Julia Calvo. A ellos se les sumó Marixa Balli, que por segunda ocasión fue la peor en la gala de beneficios y pasó a la noche de eliminación.

¿Quién fue el eliminado de ayer?

El mano a mano final fue entre Marixa Balli y Álex Pelao.

El mano a mano final por la permanencia fue entre Álex Pelao y Marixa Balli. Finalmente, el jurado se decantó por "Cachaca", dejando al comediante sin delantal y despidiéndose de manera sumamente emotiva de sus compañeros, en un discurso que hizo brotar muchas lágrimas en todos los presentes.

De esta forma, siguen en carrera todos los cocineros ya mencionados en el desarrollo de la nota (con excepción, claro está, del reciente eliminado), junto a todos aquellos que miraron todo desde el balcón: Maxi López; Eugenia Tobal; Andy Chango; Sofi Martínez; el "Turco" Hunsaín; Evangelina Anderson; Ian Lucas; el "Chino" Leunis y Susana Roccasalvo.