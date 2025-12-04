MasterChef Celebrity Argentina 2025 quién se fue hoy miércoles 3 de diciembre.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo este miércoles 3 de diciembre su séptima gala de eliminación, por lo que hoy alguien concluyó con su participación en el certamen. Nueve participantes prendieron nuevamente las hornallas más famosas del país para intentar que no sea la última vez que lo hacen, aunque eso fue lo que ocurrió para uno de ellos.

Cabe recordar que en este tipo de programas (que originalmente iba los domingos), uno de los concursantes dejó las cocinas: aquel que el jurado (integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui) determine que fue el menos logrado de la velada. Tras las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura y Walas, hoy se definió el nuevo integrante de la lista de eliminados.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron hoy 3 de diciembre

Luego de no haberse destacado con el delantal blanco, así como tampoco con el gris, vuelven a poner manos a la obra Álex Pelao; Emilia Attias; La Joaqui; Miguel Ángel Rodríguez; Momi Giardina, "Cachete" Sierra; Sofi "La Reini" Gonet y Julia Calvo. A ellos se les sumó Marixa Balli, que por segunda ocasión fue la peor en la gala de beneficios y se adjudicó el vestuario negro..

¿Quién fue el eliminado de hoy?

El mano a mano final por la permanencia fue entre Álex Pelao y Marixa Balli. Finalmente, el jurado decidió que sea "Cachaca" quien siga en competición, dejando al comediante sin delantal y despidiéndose de manera sumamente emotiva de sus compañeros, en un discurso que hizo brotar muchas lágrimas en todos los presentes.

Alex Pelao ya sin el delantal y fuera de competencia.

Por consiguiente, siguen en carrera todos los cocineros ya mencionados, junto a todos aquellos que miraron desde el balcón: Maxi López; Eugenia Tobal; Andy Chango; Sofi Martínez; el "Turco" Hunsaín; Evangelina Anderson; Ian Lucas; el "Chino" Leunis y Susana Roccasalvo.