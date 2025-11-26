MasterChef Celebrity Argentina 2025: quiénes cocinan este miércoles de eliminación.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 entrará este miércoles 26 de noviembre en su sexta gala de eliminación, donde diez participantes prenderán nuevamente las hornallas más famosas del país para intentar que no sea la última vez que lo hacen, para lo cual deberán hacer un plato que no sea el peor de todos.

Cabe recordar que en este tipo de programas, hay uno que deja las cocinas: aquel que el jurado (compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui) determine que fue el menos realizado de la velada. Tras las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura y Walas, hoy sabremos quién más se suma a la lista de eliminados.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinan hoy 26 de noviembre

Luego de no haber tenido un destacado rendimiento con el delantal blanco, así como tampoco con el gris, vuelven a poner manos a la obra Álex Pelao; Andy Chango; el Turco Husaín; Emilia Attias; Eugenia Tobal; Evangelina Anderson; Miguel Ángel Rodríguez; Momi Giardina y Valentina Cervantes. A ellos se les suma Sofi Martínez, que participó en la gala de beneficios pero fue la peor concursante, por lo que se adjudicó el vestuario negro.

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity?

El trailer del episodio, publicado en Youtube por Telefé, muestra que los participantes deberán realizar una comida al disco. La misma constará de una gran variedad de verduras y se descuenta que también poseerá alguna proteína. Cabe destacar que, lejos de haber emplatado alguno como es común, los concursantes deberán presentar todo dentro del mismo disco en el que procederán con la cocción.