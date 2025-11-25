Los precios del nuevo local de Victoria´s Secret en Argentina.

La reconocida marca de moda Victoria´s Secret inauguró oficialmente su primer local en Argentina, trayendo muchas expectativas. Está ubicado en el primer piso del Alto Palermo y cuenta con más de 400 metros cuadrados.

Allí, desde el último sábado, está disponible toda la gama de productos de la empresa reconocida en todo el mundo con sus líneas icónicas como Dream Angels, Very Sexy, Body by Victoria y T-Shirt Bras.

Con motivo de su apertura, Victoria´s Secret tendrá promociones exclusivas. Por ejemplo, este fin de semana entregaron un bolso de edición limitada con bordado exclusivo de Argentina que recibieron las primeras 100 personas en realizar compras, con un mínimo de $215.000 en productos seleccionados.

La firma además ofrece en el local del Alto Palermo el servicio gratuito de “bra fitting”, lo cual se trata de un asesoramiento personalizado realizado por especialistas capacitadas que miden a cada clienta y recomiendan el talle y modelo que mejor se adapta a su busto.

Los precios de Victoria´s Secret en Argentina

La marca tiene algunas ofertas especiales entre las que se encuentran:

Bras PINK desde $64.900

T Shirt Bras desde $74.900

Pack de 5 panties por $109.900

Promoción belleza: 2 mists & lociones por $99.000

Otro punto que destacan sus clientas es que cuenta con talles amplios, algo que no siempre ocurre en otras marcas. Los corpiños llegan aproximadamente hasta el talle 125, y hay distintas opciones de taza y espalda.

Esto sobresale ya que no solo acompaña la diversidad de cuerpos, sino que mantiene los diseños clásicos de las líneas más importantes de Victoria´s Secret que son furor en todo el mundo. La marca cuenta con 1.400 tiendas en el planeta.

"La inauguración del primer flagship store de Victoria’s Secret en Alto Palermo representa un nuevo hito en ese camino. Ver este proyecto hecho realidad nos llena de entusiasmo, y estamos convencidos de que ya se está consolidando como una propuesta que el público recibe con gran interés y emoción", expresó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA, dueña del reconocido shopping.

Sobre la apertura del primer local en Argentina de Victoria´s Secret, el empresario agregó: "En ese camino, liderar la transformación de nuestros 15 centros comerciales es un compromiso que en Grupo IRSA asumimos con una visión clara: ofrecer experiencias únicas a través del mejor mix de marcas y propuestas".