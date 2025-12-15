La UE reconsidera la prohibición de autos a combustión ante la presión de los fabricantes

Los automóviles circulan por la calle 17 de Junio mientras el sol se pone detrás de la Columna de la Victoria en Berlín, Alemania

Se espera que la Comisión Europea dé marcha atrás el martes en la prohibición efectiva de la Unión Europea de vender coches nuevos con motor de combustión a partir de 2035, cediendo a la intensa presión de Alemania, Italia y los fabricantes de automóviles europeos que luchan contra competidores chinos y estadounidenses.

La medida, cuyos detalles aún están siendo elaborados por responsables de la UE antes de su presentación, podría suponer que la prohibición efectiva se retrase cinco años o se suavice indefinidamente, según fuentes oficiales y del sector.

La probable revisión de la ley de 2023, que exige que todos los coches y furgonetas nuevos que se vendan en el bloque de los 27 a partir de 2035 estén libres de emisiones de CO2, supondría el retroceso más significativo de la Unión Europea respecto a sus políticas ecológicas de los últimos cinco años.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La Comisión Europea presentará una propuesta clara para abolir la prohibición de los motores de combustión", dijo el viernes Manfred Weber, jefe del grupo más numeroso del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo. "Fue un grave error de política industrial".

Renegar de la prohibición ha dividido al sector. Fabricantes de automóviles tradicionales como Volkswagen y Stellantis , propietaria de Fiat, han presionado para que se suavicen los objetivos ante la feroz competencia de competidores chinos de menor coste. El sector de los vehículos eléctricos, sin embargo, considera que está cediendo más terreno a China en el cambio hacia la electrificación.

"La tecnología está lista, la infraestructura de recarga está lista y los consumidores están listos", afirmó Michael Lohscheller, CEO del fabricante de vehículos eléctricos Polestar . "¿A qué estamos esperando?".

MOTORES DE COMBUSTIÓN PARA "EL RESTO DEL SIGLO"

La ley de 2023 se diseñó para acelerar la transición de los motores de combustión a las baterías o pilas de combustible y multar a los fabricantes de automóviles que no cumplieran los objetivos.

Cumplir los objetivos significa vender más vehículos eléctricos, donde los fabricantes europeos van por detrás de Tesla y de fabricantes chinos como BYD y Geely.

Los fabricantes europeos fabrican vehículos eléctricos, pero afirman que la demanda es menor de lo esperado porque los consumidores son reacios a comprar vehículos más caros y la infraestructura de recarga es insuficiente. Los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos fabricados en China solo han aliviado ligeramente la presión.

"No es una realidad sostenible hoy en día en Europa", dijo a la prensa en Francia la semana pasada Jim Farley, consejero delegado de Ford , al anunciar una asociación con Renault para ayudar a reducir los costes de los vehículos eléctricos. Según Farley, las necesidades del sector "no están bien equilibradas" con los objetivos de CO2 de la UE.

La UE concedió al sector un "respiro" en marzo, permitiendo a los fabricantes de automóviles cumplir los objetivos de 2025 en tres años.

Pero los fabricantes quieren seguir vendiendo modelos con motor de combustión junto a híbridos enchufables y vehículos eléctricos de autonomía extendida con combustibles "neutros en CO2", incluidos los biocombustibles obtenidos a partir de residuos agrícolas y desechos como el aceite de cocina usado.

En octubre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró abierta al uso de combustibles eléctricos y "biocombustibles avanzados".

"Recomendamos un enfoque multitecnológico", dijo Todd Anderson, director de tecnología del fabricante de sistemas de combustible para motores de combustión Phinia , y agregó que el motor de combustión interna "seguirá existiendo el resto del siglo".

Con información de Reuters