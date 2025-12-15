La millonaria cifra que Red Bull deberá pagarle a Helmut Marko tras borrarlo de la Fórmula 1

Marko fue despedido el martes pasado.

Tras el cierre de la temporada en la que Max Verstappen no pudo retener el campeonato a pesar de su victoria en el GP de Abu Dhabi, Red Bull sorprendió con la noticia de la salida de Helmut Marko de la Fórmula 1. Momentos después de la carrera en el Circuito Yas Marina, el austriaco había dado a entender que iba a continuar en sus funciones en el equipo de Milton Keynes, pero todo dio un vuelco inesperado en cuestión de horas.

Las contrataciones sin autorizaciones de la cúpula directiva de Arvid Lindblad y Alex Dunne y las declaraciones contra Andrea Kimi Antonelli tras lo sucedido en el GP de Qatar terminaron por liquidar la continuidad del ahora exasesor de Red Bull. Sin dudas, este despido marca el fin de una era en la escudería austriaca, puesto que Marko había estado presente desde su fundación hace más de veinte años, pero también le significará un fuerte gasto en cuanto a la indemnización.

Y es que el austriaco todavía tenía contrato en Red Bull, que ahora deberá desembolsar una suma de 10 millones de euros por la rescisión del contrato, según se dio a conocer a través del medio Bild. Se trata del salario completo que debía recibir el doctor correspondiente a la próxima temporada, ya que su acuerdo vencía en diciembre del 2026, pero Helmut decidió irse antes de tiempo debido al rechazo que provocaron sus acciones.

De acuerdo con el medio citado, oficialmente Marko abandonó por su cuenta la posición de asesor, pero la compensación económica correspondería a lo que en Red Bull llaman un “apretón de manos de oro”, una muestra de reconocimiento y agradecimiento por los logros durante su paso. Según las declaraciones del austriaco, además de lo sucedido con los contratos y con Antonelli, la clave de su salida está en la derrota en el campeonato.

“Ha sido un periodo maravilloso en el que pude contribuir a dar forma al proyecto y compartir el camino con una enorme cantidad de personas talentosas. Todo lo que construimos y conseguimos juntos es motivo de gran orgullo para mí. Deseo sinceramente que el equipo continúe cosechando éxitos y estoy convencido de que el próximo año volverán a pelear por ambos títulos mundiales”, afirmó Marko en su despedida del equipo.

Marko fue el asesor de Red Bull desde 2005.

La nueva era de Red Bull

En comparación con el 2024, Red Bull se encuentra en un período de transformación que se inició con la salida de Adrian Newey y se profundizó a mediados de este año con el despido de Christian Horner. De hecho, la nueva imagen que busca dar la escudería austriaca es un clima más tranquilo de la mano de Laurent Mekies y la nueva dupla de Max Verstappen e Isack Hadjar, sin mencionar la posibilidad de que Sebastian Vettel sea el nuevo asesor de cara al 2026.