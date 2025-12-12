Marko estuvo 20 años en la cúpula.

No hay dudas de que la salida de Christian Horner a mitad de año indicó que se venían tiempos de cambios en Red Bull, que repuntó hacia la segunda mitad de la temporada bajo el mando de Laurent Mekies. Sin Horner ni Adrian Newey en el barco, la sede de Milton Keynes solamente mantenía a Helmut Marko de la antigua cúpula, aunque todo cambió tras lo sucedido en el GP de Qatar de la Fórmula 1.

El incidente de Andrea Kimi Antonelli, que se despistó y dejó pasar a Lando Norris en la penúltima vuelta, fue interpretado como un favor al británico, por lo que Marko despotricó contra el italiano al señalarlo por haber perjudicado a Max Verstappen. Dicha acusación causó descontento en el tetracampeón del mundo, que exigió puertas adentro un pedido de disculpas para el piloto de Mercedes, con quien mantiene una muy buena relación en el paddock.

Ahora bien, los dichos del antiguo asesor de Red Bull solo fueron la punta del iceberg, ya que las cosas no venían bien con el austriaco en la escudería. Hace unas semanas se había filtrado que Helmut había firmado los contratos de Arvid Lindblad y Alex Dunne sin la aprobación del consejo. El caso de Lindblad no causó mucho revuelo debido a que el británico ya formaba parte del equipo junior, pero no sucedió lo mismo con Dunne.

El piloto irlandés había perdido su contrato con McLaren en plena temporada de Fórmula 2 debido a que no estaba convencido con los planes a largo plazo del equipo británico, motivo por el que Marko le abrió las puertas de inmediato en Red Bull. Sin embargo, ni Mekies ni las autoridades del equipo se habían mostrado de acuerdo con este fichaje, lo que generó un choque con Marko y la exigencia de la anulación del contrato, junto con la obligación de una paga por indemnización demasiada alta.

La sumatoria de esto con lo sucedido con Antonelli hizo determinante la postura de Red Bull, que quiere tener un clima menos tóxico que el visto en las últimas temporadas con las declaraciones del austriaco. De ahí que Marko haya sido desvinculado de la escudería austriaca para 2026, año en que el equipo contará con la dupla de Verstappen e Isack Hadjar, quien tuvo un trabajo notable en este 2025 con Racing Bulls.

El austriaco llegó a ocho títulos con el equipo.

¿Quién reemplazaría a Marko en Red Bull?

De acuerdo con algunos medios especializados en el deporte automotor, Sebastian Vettel podría convertirse en el próximo asesor de Red Bull, una posibilidad que había sido explorada tras su retiro con Aston Martin en 2022. El alemán había surgido como un posible sucesor de Helmut Marko, pero el tema no volvió a tocarse desde entonces y las conversaciones podrían llegar a retomarse en las próximas semanas.