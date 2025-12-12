Fernández Sagasti juró en el Consejo de la Magistratura: "Persecución selectiva"

La senadora del interbloque Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti asumió como representante del Senado en el Consejo de la Magistratura. Ricardo Lorenzetti, titular del organismo a cargo de nombrar y sancionar a los jueces y de la Corte Suprema, le tomó el juramento a la legisladora por Mendoza.

"Hoy juré para integrar el Consejo de la Magistratura, un cargo ad honorem. Ironías de la vida: en un Poder Judicial marcado hace rato por la persecución selectiva y los privilegios de unos pocos, este es quizás el único gesto que todavía no tiene precio", afirmó Fernández Sagasti a través de sus redes sociales, aludiendo a la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Y agregó: "Voy a trabajar incansablemente por una Justicia que responda a todos: más eficiente, más transparente y más independiente. Con trabajo y honor se puede lograr. Gracias a mis compañeros de Unión por la Patria por encomendarme esta enorme responsabilidad".

El acto, celebrado en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, contó con la presencia de los consejeros Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Maques, Vanesa Siley y Mariano Recalde.

También participaron de la jura el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady, el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller y el secretario de Desarrollo Institucional de la CSJN, Juan Pablo Lahitou.

El peronismo pone quinta en el Senado para frenar la reforma laboral en comisiones

Con la reforma laboral ya ingresada, el primer choque entre bloques opositores y los libertarios en el Senado no será sobre la letra del proyecto, sino por el tablero donde se definirá la votación. El oficialismo presiona para acelerar el armado de la Comisión de Trabajo y tratar la iniciativa sin cambios, mientras que el peronismo, aún en reorganización tras la derrota en las legislativas, activó y negocia para aguarle los planes al mileísmo y evitar que acapare lugares en la mesa de debate.

Desde el bloque de Fuerza Patria que comanda José Mayans explicaron a El Destape que las reuniones internas ya se venían dando a la espera de que apareciera la letra del proyecto. “Hoy va a haber diálogo pensando en juntar al bloque, probablemente esta semana”, deslizaron a este portal fuentes del bloque peronista en el Senado. Pero, sin dudas, los tiempos se aceleraron.

En el justicialismo buscan organizar la estrategia para el tratamiento y frenar el avance de la reforma laboral oficialista, un proyecto que fue calificado por el co-secretario general de la CGT, Cristián Jerónimo como “totalmente regresivo” para los trabajadores. Ese diagnóstico aceleró los movimientos del peronismo en el Senado, que el miércoles ya había iniciado gestiones con un mitin entre el bloque de legisladores del PJ y la cúpula de la central obrera a fin de conseguir los votos para enfrentar el proyecto de Javier Milei.