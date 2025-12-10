El palacio Buckingham cada vez pierde más preponderancia en la vida de la realeza británica.

Durante décadas, el Palacio de Buckingham fue el símbolo indiscutible del poder y la residencia principal de la monarquía británica. Sin embargo, en los últimos años, esta situación comenzó a modificarse y ahora el Castillo de Windsor gana protagonismo como nuevo centro de operaciones reales.

Este cambio se refleja claramente con la decisión de Kate Middleton y el príncipe William de establecer como su hogar oficial el Royal Lodge en Windsor. Pero además, se confirmó que las Caballerizas Reales, encargadas del transporte de la familia real, también se mudarán desde Buckingham el próximo año.

Las caballerizas albergan actualmente unos 30 caballos, además de los establos y una valiosa colección histórica de carruajes reales. Desde finales del siglo XVIII, su sede estuvo en el Palacio de Buckingham, pero su traslado a la campiña de Windsor responde a razones prácticas y simbólicas.

En primer lugar, desde 2020, cuando la reina Isabel decidió pasar la pandemia de COVID en Windsor, el Palacio de Buckingham dejó de ser la residencia principal de la monarquía. Actualmente, el edificio está en una renovación millonaria, valuada en 463 millones de dólares, mientras que el rey Carlos y la reina Camilla residen en Clarence House cuando están en Londres, y planean quedarse allí incluso tras finalizar las obras.

Por otra parte, Kate y William se mudaron recientemente a Forest Lodge en Windsor, que será su hogar definitivo. Se espera que mantengan esta residencia como principal incluso cuando William ascienda al trono, consolidando así a Windsor como epicentro de la familia real.

Mientras Buckingham se encuentra en plena remodelación, el Castillo de Windsor ya fue escenario de eventos reales importantes como visitas de estado, banquetes y recepciones oficiales, reforzando su rol como sede alternativa y cada vez más relevante para la monarquía.

¿Por qué son importantes las caballerizas para la realeza británica?

Las Caballerizas son claves para la ceremonia real, ya que la familia utiliza los carruajes en ocasiones emblemáticas como bodas, el Desfile del Estandarte, el Royal Ascot y visitas de estado. Tras varios años gestionando estas operaciones desde Windsor, la familia real parece decidida a hacer permanente este cambio.

El traslado de las Caballerizas Reales no solo implica el movimiento de caballos y carruajes, sino también del personal que los atiende, incluidos cocheros, mozos de cuadra y chóferes, quienes viven en apartamentos ubicados cerca de los establos y cocheras en Windsor.