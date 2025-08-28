Salió a la luz por qué el príncipe William no se mudará al Palacio de Buckingham

Según la biógrafa real Ingrid Seward, el príncipe William "nunca va a mudarse al Palacio de Buckingham"

El Palacio de Buckingham sigue siendo el emblema de la monarquía británica, reconocido mundialmente y un símbolo institucional en el corazón de Londres. Sin embargo, su papel como residencia real cambió: ya no es el hogar de los monarcas como solía ser. Isabel II fue la única en vivir allí, mientras que su sucesor, Carlos III, optó por mantener Clarence House como su residencia en la capital inglesa desde que ascendió al trono en 2022.

Esta tradición parece que continuará con el príncipe William, quien, según la biógrafa real Ingrid Seward, "nunca va a mudarse al Palacio de Buckingham". Seward explicó que el heredero al trono "nunca le ha tenido cariño y probablemente no ha pasado mucho tiempo allí". Este alejamiento también podría abrir la puerta para que el emblemático palacio se convierta en un espacio abierto al público durante todo el año, y no solo en verano, como ocurre actualmente.

En cambio, los príncipes de Gales están preparando su "hogar definitivo" en Forest Lodge, en Windsor, al que planean mudarse a finales de este año. Esta nueva residencia está cerca de Adelaide Cottage, donde viven actualmente, y complementa otros inmuebles de la familia, como Anmer Hall en Sandringham y un apartamento en el Palacio de Kensington destinado a entrenamientos oficiales.

La ubicación de Forest Lodge permitirá a William y su esposa seguir activos en la crianza de sus hijos, George, Charlotte y Louis, manteniendo la cercanía con sus colegios. En particular, su hijo mayor, que cumplirá 13 años en julio, ya se prepara para ingresar como interno en Eton, igual que su padre.

Sobre su futuro rol, Seward afirmó que "William será un padre muy implicado, además de monarca, lo cual es bastante difícil, pero creo que lo logrará cambiando la forma en que se gestionan las cosas, incluyendo ser más autosuficiente y no depender del contribuyente". Además, destacó que "es bastante visionario y puede ver que la monarquía tiene que cambiar para sobrevivir".

Mientras tanto, el Palacio de Buckingham atraviesa un ambicioso proceso de remodelación que durará diez años y tendrá un costo estimado de 427 millones de euros. Se espera que las obras concluyan a finales de 2037, marcando un nuevo capítulo para este icónico edificio que, aunque ya no sea un hogar real, seguirá siendo un símbolo fundamental de la Corona británica.

La reacción de Kate Middleton y el príncipe William al compromiso de Taylor Swift

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce luego de dos años de relación se convirtió en una de las noticias más comentadas a nivel global. La superestrella estadounidense, reconocida como una de las cantantes más influyentes del siglo XXI, anunció la feliz noticia que rápidamente generó reacciones de miles de fanáticos en todo el mundo.

Entre los seguidores más destacados se encuentran el príncipe William y Kate Middleton, quienes expresaron su apoyo con un “me gusta” en la publicación de la cantante en sus redes sociales. En total, el anuncio superó los 14 millones de ‘me gusta’, marcando un récord en interacción.

Kate Middleton y el príncipe William le dieron "me gusta" al posteo de Taylor Swift.

El príncipe, su esposa y sus hijos son auténticos admiradores de Taylor Swift, conocidos como “Swifties”. De hecho, el heredero al trono británico fue visto bailando el éxito “Shake it Off” junto a sus hijos, el príncipe George de 12 años y la princesa Charlotte de 10, durante un concierto del Eras Tour en el Estadio de Wembley el pasado verano.

El Palacio de Kensington, residencia oficial de los príncipes de Gales, compartió un selfie de los tres con Taylor Swift en el backstage del evento. Por su parte, la cantante publicó otra foto con Travis Kelce acompañada del mensaje: “¡Feliz cumpleaños M8! Los shows en Londres han tenido un comienzo espléndido”.