Filtraron el especial homenaje que prepara el príncipe Harry para Lady Di

El príncipe Harry tenía 12 años cuando perdió a su madre.

Hace unas semanas, se generó incertidumbre sobre el futuro del príncipe Harry y Meghan en Netflix, cuando se dijo que la plataforma no renovaría su millonario acuerdo. Sin embargo, se confirmó que el contrato vigente vence en septiembre y que ya negocian uno nuevo que incluiría diversos proyectos.

Este nuevo acuerdo sería multianual y con opción preferente para películas y series. Entre los contenidos confirmados está la segunda temporada de Con amor, Meghan, un especial navideño y el documental Masaka Kids, A Rhythm Within, que aborda la vida de niños huérfanos en Uganda y se estrenará a fin de año.

Pero lo que más llamó la atención es que, según fuentes británicas, Harry y Meghan estarían en conversaciones avanzadas para producir un documental sobre Lady Di. Este proyecto buscaría conmemorar a Diana en 2027, cuando se cumplan 30 años de su trágica muerte en un accidente automovilístico en 1997.

El diario The Sun afirmó que Harry estaría considerando este documental para la platadorma, que con este contenido podría lograr un éxito similar al obtenido con la serie Harry & Meghan. Una fuente del sector aseguró: "Si Harry quiere hacerlo, Netflix lo aceptará con los brazos abiertos".

El príncipe, que tenía solo 12 años cuando perdió a su madre, habló abiertamente sobre el impacto que ese evento tuvo en su vida. En sus memorias Spare, relató el trauma que le provocó seguir el féretro y cómo su padre le dio la devastadora noticia. Incluso contó que durante años se consoló pensando que su madre solo estaba "escondida" y no realmente muerta.

Harry ya participó en dos documentales sobre Diana en 2017, en el marco del 20º aniversario de su fallecimiento. Uno, Diana, nuestra madre: su vida y su legado, incluyó entrevistas con él y su hermano William, además de material inédito. El otro, Diana, 7 días, se centró en su muerte, funeral y el impacto en su círculo cercano y en el público.

En cuanto al contrato actual con Netflix, la diferencia con el anterior, valuado en 100 millones de euros, radica en la estrategia de la plataforma. Antes compraba los derechos de las producciones de Archewell directamente, mientras que ahora tiene una cláusula de opción preferente para evaluar los proyectos antes de que se ofrezcan a otros sitios.

El documental del príncipe Harry en Netflix causó revuelo en la realeza británica.

Qué dijo Meghan Markle sobre sus trabajos en Netflix

Meghan Markle expresó su entusiasmo por seguir colaborando con Netflix y anunció una novedad: la inclusión de la marca As Ever, bajo la cual producen formatos como Con amor, Meghan. "Mi marido y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios que trabajan codo con codo con nosotros y con el equipo de Producciones Archewell para crear contenido comprometido de todos los géneros que resuena de forma global y celebra nuestra visión compartida", dijo.

Por su parte, Bela Bajaria, jefa de contenido de Netflix, destacó el impacto de sus proyectos: "La respuesta a su trabajo habla por sí misma. Harry y Meghan ofrecieron a los espectadores una mirada íntima a sus vidas y rápidamente se convirtió en una de las series documentales más vistas. Más recientemente, sus fans se han visto inspirados por Con amor, Meghan, con productos de la nueva línea As Ever, que constantemente se agotan en tiempo récord".