Ni Pitbull ni Rottweiler: sorpresa por la raza de perro que es considerada la más agresiva.

Un experto en adiestramiento canino derribó uno de los mitos sobre las razas de perros más peligrosas y reveló cuál es la que tiene un comportamiento más agresivo. Para sorpresa de sus seguidores no se trata ni de los Pitbull ni de los Rottweiler, especies conocidas por tener episodios de violencia contra personas.

Según el experto en adiestramiento canino la raza más agresiva es el Chihuahua. Pese a ser un perro pequeño, se trata de una especie que impone respeto y que recurre a la agresividad como mecanismo de defensa. "Hay razas y razas, pero estadísticamente el perro más agresivo por raza es el Chihuahua. La última vez que lo miré eran el primero el Chihuahua, el segundo el Bichón maltés y el tercero el Yorkshire, aunque me parece que ahora en segundo puesto está el teque, el perro salchicha", sostuvo el especialista en un video de TikTok.

Además, el experto apuntó sobre los rumores que dan a las razas grandes como las más peligrosas para los humanos: "Me parece que para encontrar al primer perro mal catalogado como potencialmente peligroso, hay que irse al puesto nueve o diez, que no sé si es el Pitbull o el American Stafford o alguno de estos. Es igual. ¿Doberman? No, no. Doberman también está catalogado como perro potencialmente peligroso, sí, pero insisto, al final no es la raza, es el individuo".

Qué hace que un perro responsa con agresividad

"Y esto es algo que se cataloga de esta manera tan genérica, porque al final los que hacen las leyes no tienen ni idea de perros. Esto es algo que también es verdad, que es difícil regular, ¿no? Pero si de verdad queremos evitar que hayan ataques y que hayan cosas de estas a humanos, a otros perros y demás, no hay que irse a la raza, hay que irse al individuo", añadió.

"Habría que seleccionar o hacer un seguimiento de los perros de manera individual, observando si han atacado o han sufrido algún ataque, y analizar el porqué. A diferencia de nosotros, que somos seres racionales capaces de hablar, explicar lo que sentimos y entendernos entre nosotros, los perros no tienen ese recurso. Ellos se comunican principalmente con el hocico y la boca, y es a través de esa vía como expresan miedo, incomodidad o defensa", cerró en el video que ya lleva cientos de visualizaciones.