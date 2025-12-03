Tres perros pitbulls atacaron a un nene de 9 años y está internado en grave estado

Este domingo en el barrio Los Boulevares de la Ciudad de Córdoba, un niño de 9 años fue atacado por tres perros pitbulls que fueron liberados por su dueño. El brutal hecho sucedió mientras el infante jugaba en una plaza ubicada a metros de su vivienda junto a sus hermanos. Según testigos, los tres animales se abalanzaron sobre la víctima mordiendo su cabeza, hombros y piernas. Imputaron al dueño de los perros por "lesiones culposas".

Actualmente, el pequeño llamado Bastian se encuentra internado y en estado de gravedad aunque -según indicaron- fuera de peligro. Los médicos ya le realizaron una primera intervención quirúrgica y analizan la posibilidad de llevar a cabo una segunda por las lesiones que sufrió.

Durante la mañana del martes, la Policía de Córdoba realizó un operativo en la calle De los Franceses al 6500, ubicación de la vivienda del dueño de los pitbull que atacaron al niño, con el objetivo de retirar del domicilio a los tres animales. Una vez llegados los oficiales, se desató una intensa discusión entre el hombre y sus vecinos, quienes exigían la entrega inmediata de los perros ante su negativa.

Luego de un tiempo prolongado de discusiones, el cual incluyó la presencia de efectivos policiales reforzados, los agentes lograron separar a los tres perros de su dueño, colocarlos en jaulas individuales y subirlos a un vehículo oficial. Mientras tanto, el hombre permaneció en el lugar donde dialogó con los oficiales. Entre las críticas que recibió, la que más resonó fue el reproche de haber dejado libres a los animales, en una plaza que es habitualmente transitada por niños que juegan por la zona.

Tras el ataque, el niño fue trasladado al Hospital Pediátrico y luego derivado al Hospital de Niños, donde le realizaron una cirugía la cual fue exitosa. A su vez, los médicos del hospital analizan realizarle una segunda intervención.

En diálogo con los medios, Carolina, la madre de Bastian, sostuvo: "Fue un milagro. Lo vimos tirado en el piso con los perros encima. Le vimos el hueco que tenía en la cabeza y nos imaginamos lo peor. La cirugía salió bien y ahora esperamos la segunda. Está consciente".

La palabra de los familiares de Bastian y la imputación contra el dueño de los perros

Durante el operativo policial para sustraer a los perros del domicilio de su dueño, quienes se hicieron presentes para reclamar con indignación fueron los tíos de Bastian.

En diálogo con Noticiero Doce, la tía del pequeño reclamó: "Lo que pedimos es que saquen esos perros. Muchos nenes juegan acá. ¿Qué tiene en la cabeza este señor para largar a los perros solos?".

Por su parte, quien también habló fue el tío del damnificado, quien dijo: "No quiere entregar los perros, está encubriendo algo. Escondió dos y quiere dar solo uno, que no es el que atacó a mi sobrino".

En las últimas horas, el fiscal de instrucción Juan Pablo Klinger imputó por "lesiones culposas" al dueño de los animales luego del hecho sucedido durante la jornada del domingo. Según indicó, la imputación se basa en la presunta infracción a los deberes de cuidado en la tenencia de animales catalogados como "potencialmente peligrosos" y que si bien la tenencia está permitida, debe ser regulada (tomar recaudos para evitar daños) porque "constituye a una fuente de peligro".

Por otro lado, el Dr. Klinger recordó que existen normas provinciales, el Código de Convivencia Ciudadana y ordenanzas municipales que establecen obligaciones sobre cómo mantener a este tipo de animales; específicamente, cuando circulan por la vía pública.